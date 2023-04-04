Гендиректор «ВСМПО-Ависма» ушел с должности по личным обстоятельствам

Posted Сегодня, 03:52
Published Сегодня, 03:52
Modified Сегодня, 03:52
Updated Сегодня, 03:52
Во время прощальной встречи Осипова с подчиненными ему торжественно вручили благодарственное письмо от Михаила Шелкова — основного акционера корпорации, рассказали в пресс-службе «ВСМПО-Ависма».
Исполняющим обязанности гендиректора был назначен Николай Мельников — первый заместитель.
Компания «ВСМПО-Ависма» — крупнейший в стране поставщик титана. Предприятия компании расположены в Верхней Салде и в Березниках — городе в Пермском крае.
Напомним, недавно совместное предприятие компаний «ВСМПО-Ависма» в Верхней Салде и Boeing временно приостановили работу в связи с европейскими санкциями.