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Гендиректор «ВСМПО-Ависма» ушел с должности по личным обстоятельствам

4 апреля 2023, 03:52
Фото: 1MI
Генеральный директор свердловской компании «ВСМПО-Ависма» Дмитрий Осипов покинул должность в связи с личными обстоятельствами.

Во время прощальной встречи Осипова с подчиненными ему торжественно вручили благодарственное письмо от Михаила Шелкова — основного акционера корпорации, рассказали в пресс-службе «ВСМПО-Ависма».

Исполняющим обязанности гендиректора был назначен Николай Мельников — первый заместитель.

Компания «ВСМПО-Ависма» — крупнейший в стране поставщик титана. Предприятия компании расположены в Верхней Салде и в Березниках — городе в Пермском крае.

Напомним, недавно совместное предприятие компаний «ВСМПО-Ависма» в Верхней Салде и Boeing временно приостановили работу в связи с европейскими санкциями.

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#Елизавета Зиборова#Гендиректор#Должность#Пост#Общество#Свердловская область#Верхняя Салда#ВСМПО-АВИСМА
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