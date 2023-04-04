«Гортранс» потратит на развоз своего коллектива более 40 млн рублей в Екатеринбурге

Закупку разместили на платформе «Элторг». Начальная цена контракта была в размере 53,1 миллиона рублей. В процессе торгов с двумя участниками цена уменьшилась на 21 процент. Сделка с подрядчиком была заключена на год. Тем не менее, условия договоренности учитывают автоматическое продление контракта при согласии обеих сторон.