«Гортранс» потратит на развоз своего коллектива более 40 млн рублей в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 15:25
Published Сегодня, 15:25
Modified Сегодня, 15:25
Updated Сегодня, 15:25
Условия договора предприятия с «Естрой» — работа 20 маршрутов, которые объединяют городские районы с депо «Городского транспорта», пишет 66.ру.
Закупку разместили на платформе «Элторг». Начальная цена контракта была в размере 53,1 миллиона рублей. В процессе торгов с двумя участниками цена уменьшилась на 21 процент. Сделка с подрядчиком была заключена на год. Тем не менее, условия договоренности учитывают автоматическое продление контракта при согласии обеих сторон.
Такой же договор с «Гортрансом» компания «Естра» выигрывала в 2020 году. Тогда в качестве участника закупки выступила только «Естра», а сумма того контракта была значительно ниже — 30,8 миллиона рублей.
Причина отсутствия интереса к сделкам «Гортранса», по словам одного из участников рынка транспортных перевозок, это «странные» условия. Так, сроки оплаты работ составляют до 240 дней с момента выставленного подрядчиком счета. Кроме того, за любую ошибку или нарушение полагаются немалые штрафы в размере 50 тысяч рублей.
Напомним, в 2022 году ЕМУП «Гортранс» по решению суда заплатил 50 тысяч рублей пожилой женщине за ее падение в трамвае во время проезда в нем и, как следствие, получение травм.