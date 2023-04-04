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«Гортранс» потратит на развоз своего коллектива более 40 млн рублей в Екатеринбурге

4 апреля 2023, 15:25
Фото: 1MI
Екатеринбургское предприятие «Городской транспорт» нашло подрядчика «Естра» на развоз своего коллектива по ночам. Стоимость договора составит более 40 миллионов рублей.

Условия договора предприятия с «Естрой» — работа 20 маршрутов, которые объединяют городские районы с депо «Городского транспорта», пишет 66.ру.

Закупку разместили на платформе «Элторг». Начальная цена контракта была в размере 53,1 миллиона рублей. В процессе торгов с двумя участниками цена уменьшилась на 21 процент. Сделка с подрядчиком была заключена на год. Тем не менее, условия договоренности учитывают автоматическое продление контракта при согласии обеих сторон.

Такой же договор с «Гортрансом» компания «Естра» выигрывала в 2020 году. Тогда в качестве участника закупки выступила только «Естра», а сумма того контракта была значительно ниже — 30,8 миллиона рублей.

Причина отсутствия интереса к сделкам «Гортранса», по словам одного из участников рынка транспортных перевозок, это «странные» условия. Так, сроки оплаты работ составляют до 240 дней с момента выставленного подрядчиком счета. Кроме того, за любую ошибку или нарушение полагаются немалые штрафы в размере 50 тысяч рублей.

Напомним, в 2022 году ЕМУП «Гортранс» по решению суда заплатил 50 тысяч рублей пожилой женщине за ее падение в трамвае во время проезда в нем и, как следствие, получение травм.

За падение женщины в трамвае перевозчик в Екатеринбурге заплатит 50 тысяч рублей
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#Елизавета Зиборова#Екатеринбург#Свердловская область#Транспорт#Перевозка#Коллектив#Контракт#Подрядчик#Стоимость
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