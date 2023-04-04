Кириенко: Начата регистрация на конкурс управленцев «Лидеры России»

Posted Сегодня, 17:37
Published Сегодня, 17:37
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Updated Сегодня, 17:37
Победители будут удостоены таких призов, как грант на сумму один миллион рублей на обучение, встреча с наставником из числа ведущих управленцев РФ, а также карьерные консультации и сопровождение. Об этом информирует newsnn.ru.
Если победителем окажется гражданин из другой страны, то он получит возможность по упрощенной системе получить российское гражданство. При этом иностранцы-финалисты смогут претендовать на вид на жительство в России по такой же системе.
На сайте лидерыроссии.рф можно подать заявку на участие в конкурсе «Лидеры России» вплоть до 14 мая. Об этом сказал в эфире телеканала «Россия 24» первый заместитель руководителя Администрации Президента России Сергей Кириенко.
Он считает, что сейчас очень важно принять участие в этом конкурсе, так как мир стремительно меняется и происходят изменения, которые нельзя переждать. При этом надо помнить, что любой кризис – это время для больших возможностей для страны в целом и для каждого человека. По окончании своей речи он пожелал всем конкурсантам удачи.
По мнению генерального директора АНО «Россия – страна возможностей» Алексея Комиссарова, по статистике около трети конкурсантов – это начинающие бизнесмены и представители малого бизнеса. Еще 15% - это руководители крупного и среднего бизнеса. В пятом сезоне конкурса участие могут принять российские и иностранные руководители до 55 лет с управленческим опытом от двух лет.
Кроме того, в этом году уже на этапе регистрации каждый конкурсант получит полезные советы о том, как усовершенствовать свой стиль управления. С каждым пройденным этапом участникам будут предложены детальные отчеты с анализом их навыков, куда войдет индивидуальный план развития.
Конкурс проводится с 2017 года по поручению президента РФ Владимира Путина. За все эти годы суммарно было подано порядка 840 тысяч заявок с РФ и 150 других государств. Целью конкурса является найти, развить и поддержать перспективных управленцев с выраженными лидерскими качествами.