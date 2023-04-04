Кириенко: Начата регистрация на конкурс управленцев «Лидеры России»

Он считает, что сейчас очень важно принять участие в этом конкурсе, так как мир стремительно меняется и происходят изменения, которые нельзя переждать. При этом надо помнить, что любой кризис – это время для больших возможностей для страны в целом и для каждого человека. По окончании своей речи он пожелал всем конкурсантам удачи.