Магазин выплатил 215 тысяч рублей за поцарапанные двери в Нижнем Тагиле

Posted Сегодня, 15:43
Published Сегодня, 15:43
Modified Сегодня, 15:43
Updated Сегодня, 15:43
Мужчина заказал в магазине три межкомнатные двери и фурнитуру. Во время приемки он заметил на фурнитуре и дверной коробке сколы и царапины, после чего написал об изъянах в накладной и, передав ее продавцу, также потребовал вернуть потраченные деньги, пишет ИА «Все новости».
Продавец возвращать деньги отказался. Некоторые дефекты он объяснил «стилизацией», а потом предложил обменять часть полученного товара. Однако покупатель обратился в Роспотребнадзор. Сотрудники ведомства подали исковое заявление в суд.
В итоге суд вынес постановление магазину вернуть покупателю всю сумму за товар, а также возместить моральный ущерб. Ответчик подал апелляцию в вышестоящий суд, но решение предыдущей инстанции было оставлено без изменений.
Напомним, в Екатеринбурге суд обязал ООО «РЖД» выплатить 220 тысяч рублей подростку, попавшему под поезд.