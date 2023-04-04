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Магазин выплатил 215 тысяч рублей за поцарапанные двери в Нижнем Тагиле

4 апреля 2023, 15:43
Фото: 1MI
Магазин в Нижнем Тагиле выплатил покупателю моральную компенсацию за межкомнатные двери и фурнитуру с дефектами. Сумма возмещения морального ущерба составила 215 тысяч рублей.

Мужчина заказал в магазине три межкомнатные двери и фурнитуру. Во время приемки он заметил на фурнитуре и дверной коробке сколы и царапины, после чего написал об изъянах в накладной и, передав ее продавцу, также потребовал вернуть потраченные деньги, пишет ИА «Все новости».

Продавец возвращать деньги отказался. Некоторые дефекты он объяснил «стилизацией», а потом предложил обменять часть полученного товара. Однако покупатель обратился в Роспотребнадзор. Сотрудники ведомства подали исковое заявление в суд.

В итоге суд вынес постановление магазину вернуть покупателю всю сумму за товар, а также возместить моральный ущерб. Ответчик подал апелляцию в вышестоящий суд, но решение предыдущей инстанции было оставлено без изменений.

Напомним, в Екатеринбурге суд обязал ООО «РЖД» выплатить 220 тысяч рублей подростку, попавшему под поезд.

Попавшему под поезд в Екатеринбурге подростку выплатят 220 тысяч рублей
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#Елизавета Зиборова#Нижний Тагил#Свердловская область#Суд#Выплата#Компенсация#Магазин#Покупатель#Дефекты#Товар#Общество
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