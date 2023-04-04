Магазин выплатил 215 тысяч рублей за поцарапанные двери в Нижнем Тагиле

Мужчина заказал в магазине три межкомнатные двери и фурнитуру. Во время приемки он заметил на фурнитуре и дверной коробке сколы и царапины, после чего написал об изъянах в накладной и, передав ее продавцу, также потребовал вернуть потраченные деньги, пишет ИА «Все новости».