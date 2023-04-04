Мобилизованные тагильчане стали возвращаться с СВО домой в отпуск

Posted Сегодня, 10:04
Published Сегодня, 10:04
Modified Сегодня, 10:06
Updated Сегодня, 10:06
У Натальи (имя изменено по просьбе собеседницы — прим. редакции) в отпуск с территории боевых действий вернулся двоюродный брат мужа. По ее словам, родственника призвали в сентябре в рамках частичной мобилизации, как ветерана боевых действий в Чеченскую кампанию.
Пришел домой неделю назад, был на Лимане. Рассказывать о том, что там было и как, не хочет, пока еще дома. Говорит, что жить захотелось еще больше. Поехал осознанно, косить не стал, хотя мог найти у себя кучу всяких болячек, — рассказала Наталья журналисту TagilCity.ru.
У другой тагильчанки по имени Надежда супруг вернулся на побывку 25 марта. Он также был призван по частичной мобилизации в октябре. По словам девушки, возвращение главы семьи стало настоящим праздником, особенно для их 8-летнего сына.
Мы не стали ему говорить, что папа скоро приедет, решили сделать сюрприз. Если честно, сын его в первые секунды не узнал — муж похудел, отрастил бороду. Но сейчас не отходит от него, потому что понимает, что папе придется возвращаться обратно, — поделилась Надежда.
По ее словам, супруг также ничего не хочет говорить о том, что было в зоне боевых действий. Его отпуск продлится две недели.
А жительнице Нижнего Тагила Александре еще только предстоит встретить мужа дома. Отпуск, по ее словам, ему обещают, но конкретных дат не называют:
Нам обещали отпуск в конце апреля, теперь отодвинули на конец июня. И то это все не точно.
Приказ о предоставлении отпуска участникам специальной военной операции на период 14 дней раз в полгода 16 марта подписал президент России Владимир Путин. На побывку домой смогут отправиться как мобилизованные, так и служащие по контракту.