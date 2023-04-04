На льду водоема в Екатеринбурге замечен лыжник

Posted Сегодня, 15:10
Published Сегодня, 15:10
Modified Сегодня, 15:12
Updated Сегодня, 15:12
Произошедшее сняли на видео очевидцы, пишет Е1.
Судя по кадрам, мужчина смело едет по льду водоема начале апреля.
Напомним, что свердловские спасатели неоднократно сообщали жителям, что выходить на лед водоема, тем более с наступлением весны, опасно для жизни и здоровья. В это время года лед на реках особенно тонок.
Не редкость и ЧП с провалившимися под лед людьми. К примеру, в конце марта подростки из Нижнего Тагила чуть не провалились под лед. Они играли возле полыньи и в какой-то момент один из них оказался в воде. Его приятелям пришлось вытаскивать его оттуда, тащив за руки.