На льду водоема в Екатеринбурге замечен лыжник

Не редкость и ЧП с провалившимися под лед людьми. К примеру, в конце марта подростки из Нижнего Тагила чуть не провалились под лед. Они играли возле полыньи и в какой-то момент один из них оказался в воде. Его приятелям пришлось вытаскивать его оттуда, тащив за руки.