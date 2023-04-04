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Найден мертвым отец хоккеиста Сборной России из Кунгура

4 апреля 2023, 17:36
Фото: 1MI
Отец хоккеиста Матвея Мичкова из Кунгура был найден мертвым. Ранее он пропал 2 апреля 2023 года в Сочи.

51-летнего мужчину нашли в пруду на Старообрядческой улице поселка Сириус. Причины его смерти выясняются, пишет «Спорт-Экспресс».

Погибший вечером 2 апреля вышел из съемной квартиры в Сочи и пропал. На следующий день хоккейный клуб «Сочи» обратился в полицию. Также поисками мужчины занимались волонтеры поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт».

Напомним, в марте 2023 года в Нижнем Тагиле был найден мертвым 33-летний молодой человек, пропавший по дороге домой из медучреждения.

Пропавшего по дороге из больницы тагильчанина нашли мертвым
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