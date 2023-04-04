Найден мертвым отец хоккеиста Сборной России из Кунгура

Posted Сегодня, 17:36
Published Сегодня, 17:36
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Updated Сегодня, 17:36
51-летнего мужчину нашли в пруду на Старообрядческой улице поселка Сириус. Причины его смерти выясняются, пишет «Спорт-Экспресс».
Погибший вечером 2 апреля вышел из съемной квартиры в Сочи и пропал. На следующий день хоккейный клуб «Сочи» обратился в полицию. Также поисками мужчины занимались волонтеры поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт».
Напомним, в марте 2023 года в Нижнем Тагиле был найден мертвым 33-летний молодой человек, пропавший по дороге домой из медучреждения.