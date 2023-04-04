Posted Сегодня, 16:11
Published Сегодня, 16:11
Modified Сегодня, 16:13
Updated Сегодня, 16:13
ТОП-100 влиятельных людей Нижнего Тагила по итогам прошлого года составили журналисты TagilCity.ru. Оценки кандидатам выставлялись по десятибалльной шкале. Итоговой оценкой для каждого стал средний балл, полученный от экспертов из разных сфер жизни. В список вошли Владислав Пинаев, Ибрагим Абдулкадыров, Денис Новоженов и многие другие.
Мобилизованные в конце сентября тагильчане начали приезжать в отпуск. Об этом рассказали их родственники. По словам родных, приезд мужчин стал для них настоящим праздником. Сами военные немногословны и не рассказывают о том, что происходило на СВО.
В доме по Черноисточинскому шоссе сорвался лифт. Сработало экстренное торможение между 2-м и 3-м этажом. Находившаяся внутри пассажирка сильно испугалась, но не пострадала.
Сразу несколько уголовных дел возбуждено в отношении бывшего начальника по борьбе с экономическими преступлениями Евгения П. Его подозревают во взяточничестве и незаконной предпринимательской деятельности. Его уже уволили из МВД.
В агрокомплекс «Горноуральский» нагрянули сотрудники природоохранной прокуратуры и управления Россельхознадзора. Причиной для их визита стали жалобы тагильчан. Специалисты прошлись по территориям свинокомплекса и отметили, что до 1 мая будут заниматься проверкой документов.