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Названы 100 самых влиятельных жителей Тагила, а мобилизованные приезжают в отпуск

4 апреля 2023, 16:11
Фото: 1MI
Названы 100 самых влиятельных жителей Тагила, а мобилизованные приезжают в отпуск. Рассказываем о самых интересных и обсуждаемых событиях Нижнего Тагила и Свердловской области за 4 апреля.

ТОП-100 влиятельных людей Нижнего Тагила по итогам прошлого года составили журналисты TagilCity.ru. Оценки кандидатам выставлялись по десятибалльной шкале. Итоговой оценкой для каждого стал средний балл, полученный от экспертов из разных сфер жизни. В список вошли Владислав Пинаев, Ибрагим Абдулкадыров, Денис Новоженов и многие другие.

ТОП-100 влиятельных людей Нижнего Тагила по итогам 2022 года
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Мобилизованные в конце сентября тагильчане начали приезжать в отпуск. Об этом рассказали их родственники. По словам родных, приезд мужчин стал для них настоящим праздником. Сами военные немногословны и не рассказывают о том, что происходило на СВО.

Мобилизованные тагильчане стали возвращаться с СВО домой в отпуск
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В доме по Черноисточинскому шоссе сорвался лифт. Сработало экстренное торможение между 2-м и 3-м этажом. Находившаяся внутри пассажирка сильно испугалась, но не пострадала.

«Сильно испугались»: лифт с пассажиркой сорвался в многоэтажке в Нижнем Тагиле
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Сразу несколько уголовных дел возбуждено в отношении бывшего начальника по борьбе с экономическими преступлениями Евгения П. Его подозревают во взяточничестве и незаконной предпринимательской деятельности. Его уже уволили из МВД.

В Нижнем Тагиле полицейского подозревают во взятках и незаконном предпринимательстве
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В агрокомплекс «Горноуральский» нагрянули сотрудники природоохранной прокуратуры и управления Россельхознадзора. Причиной для их визита стали жалобы тагильчан. Специалисты прошлись по территориям свинокомплекса и отметили, что до 1 мая будут заниматься проверкой документов.

Природоохранная прокуратура и Россельхознадзор проверили агрокомплекс под Тагилом
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