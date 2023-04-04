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Posted Сегодня, 17:10

Published Сегодня, 17:10

Modified Сегодня, 17:12

Updated Сегодня, 17:12

Отделение генконсульства Финляндии в Петрозаводске временно закрывается

4 апреля 2023, 17:10
Отделение генконсульства Финляндии в Петрозаводске временно закрывается, как сообщил МИД Финляндии в заявлении, переданном ТАСС.

По словам ведомства, их решение связано с тем, что задачи генерального консульства в регионе значительно сократились и в настоящее время нет необходимости поддерживать отделение в Петрозаводске, пишет 360tv.ru.

«Если потребуется, работа отделения возобновится», - добавили в МИД Финляндии.

Ранее 4 апреля премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что Финляндия официально стала 31-й страной-членом НАТО.

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