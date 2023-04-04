Отделение генконсульства Финляндии в Петрозаводске временно закрывается

Posted Сегодня, 17:10
Published Сегодня, 17:10
Modified Сегодня, 17:12
Updated Сегодня, 17:12
По словам ведомства, их решение связано с тем, что задачи генерального консульства в регионе значительно сократились и в настоящее время нет необходимости поддерживать отделение в Петрозаводске, пишет 360tv.ru.
«Если потребуется, работа отделения возобновится», - добавили в МИД Финляндии.
Ранее 4 апреля премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что Финляндия официально стала 31-й страной-членом НАТО.