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Почти 3,5 тысячи квадратных метров сухой травы сгорели в Нижнем Тагиле за один день

4 апреля 2023, 05:31
Фото: 1MI
Почти 3,5 тысячи квадратных метров сухой травы сгорели в Нижнем Тагиле за 3 апреля 2023 года. Пожары зафиксированы в разных частях города, а самый большой из них случился в районе Северного шоссе, 21.

Общая площадь пожара составила 3 тысячи квадратных метров. Еще одно крупное горение травы и мусора зафиксировано в поселке Зональный на улице Набережная. Там площадь достигла 300 квадратных метров.

Площади остальных пожаров составляют в общей сложности 200 квадратных метров. Они были зафиксированы на Восточном шоссе, 15, 7 квартале, 7, улице Комитерна, 53, Малой Гальянской, 5, в селе Серебрянка на улице Уральская и в поселке Отрадный, сообщили в отделе Надзорной деятельности.

Напомним, 3 апреля в Нижнем Тагиле и пригороде также сгорели два частных дома. В одном из случаев причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнем.

Два частных дома сгорели за один день в Нижнем Тагиле и пригороде
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#Ирина Кирилова#Трава#Пожар#Происшествия#Нижний Тагил
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