Почти 3,5 тысячи квадратных метров сухой травы сгорели в Нижнем Тагиле за один день

Posted Сегодня, 05:31
Published Сегодня, 05:31
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Updated Сегодня, 05:33
Общая площадь пожара составила 3 тысячи квадратных метров. Еще одно крупное горение травы и мусора зафиксировано в поселке Зональный на улице Набережная. Там площадь достигла 300 квадратных метров.
Площади остальных пожаров составляют в общей сложности 200 квадратных метров. Они были зафиксированы на Восточном шоссе, 15, 7 квартале, 7, улице Комитерна, 53, Малой Гальянской, 5, в селе Серебрянка на улице Уральская и в поселке Отрадный, сообщили в отделе Надзорной деятельности.
Напомним, 3 апреля в Нижнем Тагиле и пригороде также сгорели два частных дома. В одном из случаев причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнем.