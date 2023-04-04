Предплечья и голени обкусали школьникам из Карпинска бродячие собаки

Posted Сегодня, 09:31
Published Сегодня, 09:31
Modified Сегодня, 09:33
Updated Сегодня, 09:33
Предварительно известно, что 30 марта примерно в 17.00, а затем в 18.30 уличные собаки набросились на двоих 13-летних мальчиков, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.
В результате собаки ранили школьников за предплечья и голени. Также в результате ЧП подростки остались сильно напуганными.
Прокуратура планирует выяснить, действует ли на территории муниципалитета контракт на бродячих псов. После этого будут приняты меры.
СУ СК также начал проверку. Они устанавливают степень причиненного вреда и ответственных лиц. По итогам разбирательств они дадут процессуальную оценку.