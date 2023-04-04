TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости
TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 09:31

Published Сегодня, 09:31

Modified Сегодня, 09:33

Updated Сегодня, 09:33

Изображение материала

Предплечья и голени обкусали школьникам из Карпинска бродячие собаки

4 апреля 2023, 09:31
Фото: 1MI
В Карпинске бродячие псы напали на подростков. После этого прокуратура организовала проверку.

Предварительно известно, что 30 марта примерно в 17.00, а затем в 18.30 уличные собаки набросились на двоих 13-летних мальчиков, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

В результате собаки ранили школьников за предплечья и голени. Также в результате ЧП подростки остались сильно напуганными.

Прокуратура планирует выяснить, действует ли на территории муниципалитета контракт на бродячих псов. После этого будут приняты меры.

СУ СК также начал проверку. Они устанавливают степень причиненного вреда и ответственных лиц. По итогам разбирательств они дадут процессуальную оценку.

3,4 миллиона выделено на отлов бродячих собак в Нижнем Тагиле
Узнать подробнее
Читайте также:
В Екатеринбурге стая из пяти крупных псов чуть не разорвала женщину и собакуСвердловчанка рассказала о состоянии дочери после укуса собаки в питомнике Полевского
#Елена Озерова#Дети#Карпинск#Собаки#Прокуратупа#Укус#Происшествия#Новости УрФО
Подпишитесь
Силовики, политики, чиновники и бизнесмены. Кого больше среди влиятельных тагильчан?
Сегодня, 08:30
Самому посещаемому и самому цитируемому СМИ Нижнего Тагила TagilCity.ru — 15 лет!
Вчера, 11:42
Природоохранная прокуратура и Россельхознадзор проверили агрокомплекс под Тагилом
Сегодня, 04:45
Бывшие депутаты и бизнесмены выбыли из ТОП-100 влиятельных персон Нижнего Тагила
Сегодня, 09:00
Сероводород в воздухе и марганец в воде. Итоги недели в Нижнем Тагиле
Вчера, 06:52
Тагильчанин получил штрафов на 60 тысяч рублей за два поста в Одноклассниках
Вчера, 08:04