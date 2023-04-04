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Природоохранная прокуратура и Россельхознадзор проверили агрокомплекс под Тагилом

4 апреля 2023, 04:45
Фото: TagilCity.ru
3 апреля агрокомплекс «Горноуральский» посетили специалисты Нижнетагильской межрайонной природоохранной прокуратуры и управления Россельхознадзора. Причиной проверки стали обращения граждан, рассказали редакции TagilCity.ru в ведомстве.

Проверка началась у главного КПП свинокомплекса. Директор предприятия Вадим Куликов встретил представителей надзорных ведомств и пригласил проехать на территорию агрокомплекса. Журналистов редакции TagilCity.ru в свои владения аграрий не пустил: «Журналистам там делать нечего».

Россельхознадзор и Природоохранная прокуратура проверяли агрокомплекс «Горноуральский»Россельхознадзор и Природоохранная прокуратура проверяли агрокомплекс «Горноуральский»
Россельхознадзор и Природоохранная прокуратура проверяли агрокомплекс «Горноуральский»Россельхознадзор и Природоохранная прокуратура проверяли агрокомплекс «Горноуральский»
Россельхознадзор и Природоохранная прокуратура проверяли агрокомплекс «Горноуральский»Россельхознадзор и Природоохранная прокуратура проверяли агрокомплекс «Горноуральский»
Россельхознадзор и Природоохранная прокуратура проверяли агрокомплекс «Горноуральский»
Фото: TagilCity.ru

Представители надзорных ведомств Нижнего Тагила и Свердловской области осмотрели территорию агрокомплекса, отстойники, а также выехали на поля, куда большегрузы привозят свиной навоз.

Один из сотрудников предприятия, проезжая мимо нас — журналистов с фотоаппаратом — поинтересовался: «Сливальщиков снимаете? Правильно. Они 2-3 раза в день ежедневно отвозят навоз в поля».

Пробы земли, на которую попадает навоз, специалистам взять не удалось.

Пробы не брали в связи с замерзшей почвой, — сообщила редакции помощник межрайонного природоохранного прокурора Виктория Петухова.
Представители ведомства побывали на территории комплексаПредставители ведомства побывали на территории комплекса
Представители ведомства побывали на территории комплексаПредставители ведомства побывали на территории комплекса
Представители ведомства побывали на территории комплексаПредставители ведомства побывали на территории комплекса
Представители ведомства побывали на территории комплекса
Фото: TagilCity.ru
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Очевидно, и общественники, и сотрудники предприятия, и обычные местные жители, с которыми мы общались, взволнованы вонью от навоза с агрокомплекса. Тем не менее, официально в мэрии ГГО не намерены расторгать договоры аренды: документов о нецелевом использовании земли нет.

Основания для расторжения договоров аренды с ООО «Агрокомплекс „Горноуральский“» отсутствуют. В администрацию Горноуральского городского округа документы, подтверждающие нецелевое использование переданных в аренду земельных участков, не поступали, — сообщил редакции TagilCity.ru глава Горноуральского городского округа Дмитрий Летников в официальном ответе.
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Кроме того, специалисты осмотрели ручей, на который общественники поселка Горноуральский обратили внимание несколько недель назад. Напомним, активисты подозревают прорыв емкости и говорят, что рано или поздно местности может грозить экологическая катастрофа.

Редакция TagilCity.ru пообщалась с собственником кафе «Караван» Мирали, в чью сторону будет течь жидкий навоз в случае прорыва отстойника. Мужчина в разговоре с корреспондентом отметил, что запахи с предприятия отпугивают посетителей.

Пахнет всегда, даже зимой. Как не боимся? Мы очень переживаем, если навоз потечет к нам. Думаете, посетителям нравятся эти запахи? — поделился Мирали.
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О результатах проверки станет известно не раньше чем через месяц, об этом сообщила помощник межрайонного природоохранного прокурора Виктория Петухова. 

Нужно изучить документацию, время для проверки до 1 мая, по результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры, — пояснила редакции представитель ведомства.
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