Природоохранная прокуратура и Россельхознадзор проверили агрокомплекс под Тагилом

Posted Сегодня, 04:45
Published Сегодня, 04:45
Modified Сегодня, 05:08
Updated Сегодня, 05:08
Проверка началась у главного КПП свинокомплекса. Директор предприятия Вадим Куликов встретил представителей надзорных ведомств и пригласил проехать на территорию агрокомплекса. Журналистов редакции TagilCity.ru в свои владения аграрий не пустил: «Журналистам там делать нечего».
Представители надзорных ведомств Нижнего Тагила и Свердловской области осмотрели территорию агрокомплекса, отстойники, а также выехали на поля, куда большегрузы привозят свиной навоз.
Один из сотрудников предприятия, проезжая мимо нас — журналистов с фотоаппаратом — поинтересовался: «Сливальщиков снимаете? Правильно. Они 2-3 раза в день ежедневно отвозят навоз в поля».
Пробы земли, на которую попадает навоз, специалистам взять не удалось.
Пробы не брали в связи с замерзшей почвой, — сообщила редакции помощник межрайонного природоохранного прокурора Виктория Петухова.
Очевидно, и общественники, и сотрудники предприятия, и обычные местные жители, с которыми мы общались, взволнованы вонью от навоза с агрокомплекса. Тем не менее, официально в мэрии ГГО не намерены расторгать договоры аренды: документов о нецелевом использовании земли нет.
Основания для расторжения договоров аренды с ООО «Агрокомплекс „Горноуральский“» отсутствуют. В администрацию Горноуральского городского округа документы, подтверждающие нецелевое использование переданных в аренду земельных участков, не поступали, — сообщил редакции TagilCity.ru глава Горноуральского городского округа Дмитрий Летников в официальном ответе.
Кроме того, специалисты осмотрели ручей, на который общественники поселка Горноуральский обратили внимание несколько недель назад. Напомним, активисты подозревают прорыв емкости и говорят, что рано или поздно местности может грозить экологическая катастрофа.
Редакция TagilCity.ru пообщалась с собственником кафе «Караван» Мирали, в чью сторону будет течь жидкий навоз в случае прорыва отстойника. Мужчина в разговоре с корреспондентом отметил, что запахи с предприятия отпугивают посетителей.
Пахнет всегда, даже зимой. Как не боимся? Мы очень переживаем, если навоз потечет к нам. Думаете, посетителям нравятся эти запахи? — поделился Мирали.
О результатах проверки станет известно не раньше чем через месяц, об этом сообщила помощник межрайонного природоохранного прокурора Виктория Петухова.
Нужно изучить документацию, время для проверки до 1 мая, по результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры, — пояснила редакции представитель ведомства.