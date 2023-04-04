Природоохранная прокуратура и Россельхознадзор проверили агрокомплекс под Тагилом

Очевидно, и общественники, и сотрудники предприятия, и обычные местные жители, с которыми мы общались, взволнованы вонью от навоза с агрокомплекса. Тем не менее, официально в мэрии ГГО не намерены расторгать договоры аренды: документов о нецелевом использовании земли нет.