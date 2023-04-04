Протаранивший скорую помощь в Екатеринбурге водитель иномарки попал в реанимацию

Posted Сегодня, 10:07
Published Сегодня, 10:07
Modified Сегодня, 10:09
Updated Сегодня, 10:09
ДТП произошло 1,5 недели назад, но полицейские пока не могут опросить его участника. Вопрос о возбуждении уголовного дела отложен, пишет Е1. Материалы дела были переданы из ГИБДД в ГУ МВД по Свердловской области.
Напомним, по данным ГИБДД мужчина выехал на встречную полосу. После ДТП в машине была обнаружена бутылка спиртного. По данным инспекции, водитель сначала по касательной врезался в Nissan, а затем столкнулся с автомобилем скорой помощи.
Сам водитель Citroën получил перелом ребер, а его супруга была доставлена в больницу без сознания. В автомобиле скорой помощи пострадали фельдшер и доктор. У первого перелом ноги, а у второго — перелом ребер. Медики в момент ДТП ехали на вызов.