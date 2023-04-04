Протаранивший скорую помощь в Екатеринбурге водитель иномарки попал в реанимацию

Сам водитель Citroën получил перелом ребер, а его супруга была доставлена в больницу без сознания. В автомобиле скорой помощи пострадали фельдшер и доктор. У первого перелом ноги, а у второго — перелом ребер. Медики в момент ДТП ехали на вызов.