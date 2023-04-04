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Протаранивший скорую помощь в Екатеринбурге водитель иномарки попал в реанимацию

4 апреля 2023, 10:07
Фото: ИА "ночные новости"
Водитель Citroën, который протаранил скорую помощь на улице 8 Марта в Екатеринбурге, попал в реанимацию. После аварии 64-летнего водителя медики доставили в больницу в тяжелом состоянии.

ДТП произошло 1,5 недели назад, но полицейские пока не могут опросить его участника. Вопрос о возбуждении уголовного дела отложен, пишет Е1. Материалы дела были переданы из ГИБДД в ГУ МВД по Свердловской области.

Напомним, по данным ГИБДД мужчина выехал на встречную полосу. После ДТП в машине была обнаружена бутылка спиртного. По данным инспекции, водитель сначала по касательной врезался в Nissan, а затем столкнулся с автомобилем скорой помощи.

Сам водитель Citroën получил перелом ребер, а его супруга была доставлена в больницу без сознания. В автомобиле скорой помощи пострадали фельдшер и доктор. У первого перелом ноги, а у второго — перелом ребер. Медики в момент ДТП ехали на вызов.

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#Ирина Кирилова#Екатеринбург#Авария#Больница#Водитель#ДТП
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