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Пьяный водитель без прав въехал в металлическое ограждение в Кушве

4 апреля 2023, 16:32
Фото: 1MI
Нетрезвый мужчина, не имеющий водительских прав въехал в металлическое ограждение. ДТП произошло в Кушве 3 апреля 2023 года.

Мужчина управлял автомобилем ВАЗ. Также в машине, кроме него, находился его пасынок. По словам водителя, они возвращались в Кушву из Верхней Туры, где были в гостях, рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Свердловской области.

В какой-то момент водитель не справился с управлением транспортного средства и въехал в металлическое ограждение.

Видео: Telegram-канал «Патрульный участок»

Прибывшие на место происшествия сотрудники ГИБДД провели освидетельствование свердловчанина на алкогольное опьянение. Результат показал 0,993 мг/л.

И водитель, и пассажир были пристегнуты ремнями безопасности, но тем не менее пострадали. Водитель также сообщил, что ВАЗ его, но на учет пока автомобиль не поставил, так как сейчас на это у него нет средств.

Напомним, 3 апреля 2023 года на Пермском тракте иномарка Porshe въехала в «ГАЗель», проводившую дорожные работы.

Porsche Macan с номером 666 въехал в «ГАЗель» на Пермском тракте
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#Елизавета Зиборова#ДТП#Автомобиль#Авария#Пассажир#Верхняя Тура#Кушва#ГИБДД#Происшествия#Свердловская область#Видео
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