Пьяный водитель без прав въехал в металлическое ограждение в Кушве

Posted Сегодня, 16:32
Published Сегодня, 16:32
Modified Сегодня, 16:32
Updated Сегодня, 16:32
Мужчина управлял автомобилем ВАЗ. Также в машине, кроме него, находился его пасынок. По словам водителя, они возвращались в Кушву из Верхней Туры, где были в гостях, рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Свердловской области.
В какой-то момент водитель не справился с управлением транспортного средства и въехал в металлическое ограждение.
Прибывшие на место происшествия сотрудники ГИБДД провели освидетельствование свердловчанина на алкогольное опьянение. Результат показал 0,993 мг/л.
И водитель, и пассажир были пристегнуты ремнями безопасности, но тем не менее пострадали. Водитель также сообщил, что ВАЗ его, но на учет пока автомобиль не поставил, так как сейчас на это у него нет средств.
Напомним, 3 апреля 2023 года на Пермском тракте иномарка Porshe въехала в «ГАЗель», проводившую дорожные работы.