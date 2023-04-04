Ремонт Южного подъезда к Нижнему Тагилу планируется провести в 2023 году

Posted Сегодня, 08:34
Published Сегодня, 08:34
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Работы планируется провести на нескольких участках региональной дороги — со 2 по 7 километр, а также с 8 по 10 километр. На эти цели предусмотрено 66,2 миллиона рублей. В 2024 году ремонт продолжится. На него выделят 92 миллиона рублей.
В 2024 году также планируется реконструкция развязки Южного подъезда и дороги до села Николо-Павловское. Кроме того, запланированы работы на участке с 10 по 15 километр. На его ремонт предусмотрено 85 миллионов рублей.
На 2023 и 2024 годы в планы по ремонту также включены участки Серовской трассы, которые примыкают к Нижнему Тагилу. В текущем году также будут проведены работы на двух путепроводах на 142 и 148 км. Всего на эти цели потратят 119 миллионов рублей.
В 2024 году реконструкция ожидает и мост через реку Выя на 149 км трассы и путепровод на 148 км. На каждый объект предусмотрено по 70 миллионов рублей. Кроме этого 16 км Серовского тракта в Горноуральском ГО тоже будет восстановлен. На это будет потрачено 62- миллионов рублей из федерального и областного бюджетов, пишет ИА «Все Новости» со ссылкой на региональный Минтранс.