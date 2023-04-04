Ремонт Южного подъезда к Нижнему Тагилу планируется провести в 2023 году

В 2024 году реконструкция ожидает и мост через реку Выя на 149 км трассы и путепровод на 148 км. На каждый объект предусмотрено по 70 миллионов рублей. Кроме этого 16 км Серовского тракта в Горноуральском ГО тоже будет восстановлен. На это будет потрачено 62- миллионов рублей из федерального и областного бюджетов, пишет ИА «Все Новости» со ссылкой на региональный Минтранс.