Штукатурка обвалилась во время урока в школе №15 в Каменске-Уральском

Posted Сегодня, 13:54
Published Сегодня, 13:54
Modified Сегодня, 13:56
Updated Сегодня, 13:56
После произошедшего ситуацией заинтересовалась прокуратура. Она начла проверку, сообщили в пресс-службе ведомства.
Известно, что 4 апреля 2023 года во время урока обрушилась часть штукатурки оконного проема на третьем этаже. В результате произошедшего никто не пострадал.
Теперь прокуратура хочет выяснить, соблюдаются ли в учреждении правила безопасности обучающихся. У директора школы уже взяли объяснения.
После проверки будет известно, когда в школе проводился капремонт. При необходимости будут приняты меры прокурорского реагирования.