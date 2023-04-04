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Штукатурка обвалилась во время урока в школе №15 в Каменске-Уральском

4 апреля 2023, 13:54
Фото: 1MI
В школе №15 в Каменске-Уральском произошло ЧП: слой штукатурки обвалился прямо в коридоре.

После произошедшего ситуацией заинтересовалась прокуратура. Она начла проверку, сообщили в пресс-службе ведомства.

Известно, что 4 апреля 2023 года во время урока обрушилась часть штукатурки оконного проема на третьем этаже. В результате произошедшего никто не пострадал.

Теперь прокуратура хочет выяснить, соблюдаются ли в учреждении правила безопасности обучающихся. У директора школы уже взяли объяснения.

После проверки будет известно, когда в школе проводился капремонт. При необходимости будут приняты меры прокурорского реагирования.

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#Елена Озерова#Штукатурка#Школа#Капремонт#Происшествия#Свердловская область
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