«Сильно испугались»: лифт с пассажиркой сорвался в многоэтажке в Нижнем Тагиле

В Нижнем Тагиле сорвался лифт в жилом доме на ГГМ

3 марта в Нижнем Тагиле в многоквартирном доме №3 по Черноисточинскому шоссе сорвался лифт. В ЧП никто не пострадал, о причинах и сроках ремонтных работ редакции TagilCity.ru рассказали в администрации Нижнего Тагила.