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«Сильно испугались»: лифт с пассажиркой сорвался в многоэтажке в Нижнем Тагиле

4 апреля 2023, 13:19
Фото: 1MI

В Нижнем Тагиле сорвался лифт в жилом доме на ГГМ

3 марта в Нижнем Тагиле в многоквартирном доме №3 по Черноисточинскому шоссе сорвался лифт. В ЧП никто не пострадал, о причинах и сроках ремонтных работ редакции TagilCity.ru рассказали в администрации Нижнего Тагила.

О случившемся редакции сообщили читатели TagilCity.ru.

Лифт оборвался по Черноисточинскому шоссе, 3. Сработало экстренное торможение между 2-м и 3-им этажом, так что, пострадавших нет. Только сильно испугались, — рассказал житель Нижнего Тагила.

В управляющей компании отметили, что слово «оборвался» не совсем подходит для описания случившегося.

Там ничего такого страшного не случилось, просто тряхануло немножечко. Девушка не удержалась, упала. Мастера приходили, смотрели, сейчас его ремонтируют, — пояснили в диспетчерской УК «Уралэкспо-НТ».

Как оказалось, в лифте 2010 года выпуска сработал прибор безопасности, из-за чего лифт резко дернулся.

Сработал прибор безопасности (ловитель), который реагирует на изменения скорости лифта. По информации управляющей компании, трос целый, причины выясняют, ориентировочный срок запуска лифта до конца дня — 4 апреля, — прокомментировали редакции TagilCity.ru в пресс-службе мэрии Нижнего Тагила.
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Добавим, в 2023 году в Нижнем Тагиле заменят 77 лифтов. На эти цели из бюджета региона будет выделено 190 млн рублей.

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