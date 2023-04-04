Силовики, политики, чиновники и бизнесмены. Кого больше среди влиятельных тагильчан?

Еще одной группировкой в числе влиятельных тагильчан стали бизнесмены. Предприниматели увеличили долю своего влияния на городские процессы, что в условиях новой экономической реальности говорит о важности обращения к местным финансовым потокам, поскольку федеральные финансы страны теперь будут направлены на решение внешнеэкономических вопросов. Наиболее влиятельными предпринимателями Нижнего Тагила стали Олег Сохраннов (9 место), Ирина Пудовкина (12 место), Сергей Силяев (14 место).