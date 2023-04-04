Силовики, политики, чиновники и бизнесмены. Кого больше среди влиятельных тагильчан?

Posted Сегодня, 08:30
Published Сегодня, 08:30
Modified Сегодня, 08:30
Updated Сегодня, 08:30
В ежегодном рейтинге влиятельных тагильчан присутствуют деятели, которые управляют городскими процессами — по должности или по контактам, явно или скрытно. Капитал, политические связи, медиаактивы и высокие посты всегда давали преимущество своим владельцам, поэтому участники рейтинга обладают тем или иным активом.
Почти поровну в рейтинге представителей органов муниципальной власти (22 чиновника) и промышленных предприятий (21 человек). Самыми влиятельными чиновниками стали Владислав Пинаев (1 место), Вячеслав Горячкин (7 место), Валерий Суров (10 место).
Примечательно, что управленцы с городских предприятий присутствуют в числе влиятельных тагильчан неравномерно. Лидером по количеству влиятельных персон в Нижнем Тагиле, по оценке экспертов, стал ЕВРАЗ НТМК. У металлургического комбината сразу 11 представителей. Работники «Уралвагонзавода», являющегося предприятием ВПК, получил только 5 позиций в рейтинге.
В политической традиции ЕВРАЗ всегда был больше представлен в медиа пространстве больше, активнее. УВЗ традиционно стоял «особняком», как в силу удаленности Вагонки от центра Нижнего Тагила, так и в силу специфики производства. Сейчас же гособоронзаказ стал еще более засекречен. Так что пиаром заниматься в таких условиях попросту не за чем. Есть и объективные предпосылки. НТМК, на мой взгляд, последнее время был более финансово стабилен, что и отразилось на степени его влияния в рейтинге. Но и влияние УВЗ, на мой взгляд, будет усиливаться. Так что, на рейтинг влияли и сложившиеся политические традиции, и объективные предпосылки, — утверждает директор Центра «Аналитик», руководитель проекта «Гражданский Университет Свердловской области» Андрей Мозолин в беседе с TagilCity.ru.
Лидерами среди промышленников стали Денис Новоженов (3 место), Владимир Рощупкин (4 место) и Александр Потапов (5 место).
Я полагаю, что перекос в рейтинге может быть связан с тем, что НТМК в Нижнем Тагиле, скажем так, больше на слуху. Насколько я знаю, у этого предприятия есть свои медиа активы, в отличие от УВЗ. У «Уралвагонзавода» в последнее время «потерялось» отличное шоу Russia Arms Expo — выставка федерального, международного уровня. Возможно, УВЗ экономически чувствовал себя не так уверенно, как ЕВРАЗ на момент составления рейтинга? Однако я думаю, что влияние УВЗ в будущем будет увеличиваться, соответственно, возрастет и активность в рейтинге. Сейчас мы имеем дело с уходящей реальностью. А новая реальность будет диктовать новую конъюнктуру. На уровне региона и федерации главы УВЗ, НТМК, глава муниципалитета занимают примерно равное положение. Именно они формируют «внешний имидж» города. Поэтому перевес НТМК в рейтинге не стоит переоценивать, — уверен директор Центра европейско-азиатских исследований Андрей Русаков.
Больше всего в сотне влиятельных тагильчан по итогам 2022 года — силовиков и правоохранителей, их сразу 25 человек. Лидерами из этой категории стали Ибрагим Абдулкадыров (2 место), Наталья Саввина (15 место), Владимир Мартынов (18 место).
По мнению директора центра «Аналитик» Андрея Мозолина, свой «силовой» отпечаток на городские процессы накладывает количество колоний вокруг Нижнего Тагила. Многие вышедшие из ИК люди оседают в городе, что является для тагильских правоохранителей многолетней проблемой.
Что касается серьезного присутствия силовиков в рейтинге, здесь нет ничего удивительного. На территории, где расположено пять пенитенциарных учреждений, силовики конечно же будут играть существенную роль в, скажем так, экономических процессах, — говорит Мозолин.
Высокая доля правоохранителей в числе влиятельных тагильчан говорит об их вкладе в облагораживание имиджа Нижнего Тагила, предполагает Андрей Русаков:
Могу лишь предположить, что эти люди пользуются уважением у тагильчан потому что сумели за последнее время серьезно «обелить» имидж города. Не секрет, что репутация у Нижнего Тагила в прошлом была с криминальным следом. Сейчас же этого нет. Возможно, это заслуга силовиков, присутствующих в рейтинге?
Еще одной группировкой в числе влиятельных тагильчан стали бизнесмены. Предприниматели увеличили долю своего влияния на городские процессы, что в условиях новой экономической реальности говорит о важности обращения к местным финансовым потокам, поскольку федеральные финансы страны теперь будут направлены на решение внешнеэкономических вопросов. Наиболее влиятельными предпринимателями Нижнего Тагила стали Олег Сохраннов (9 место), Ирина Пудовкина (12 место), Сергей Силяев (14 место).