Сотрудник ГИБДД из Екатеринбурга наказан за сокрытие ДТП

Posted Сегодня, 05:38
Published Сегодня, 05:38
Modified Сегодня, 05:38
Updated Сегодня, 05:38
В декабре 2022 года гаишник был замечен за тем, как он расплачивался топливной картой на АЗС, а спустя три дня он попал в аварию возле торгового центра «Гринвич», однако факт дорожного происшествия скрыл.
В итоге начальник отдела по профилактике и контролю за дисциплиной получил неполное служебное соответствие. Однако увольнять его не стали, пишет Е1.
Напомним, в Екатеринбурге были наказаны руководители начальника отдела МЧС по надзору и профилактике, который был задержан за взяточничество.