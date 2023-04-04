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Сотрудник ГИБДД из Екатеринбурга наказан за сокрытие ДТП

4 апреля 2023, 05:38
Фото: 1MI
Начальник отдела по профилактике и контролю за дисциплиной из Екатеринбурга наказан за использование служебной топливной карты в собственных целях и за скрытие дорожной аварии.

В декабре 2022 года гаишник был замечен за тем, как он расплачивался топливной картой на АЗС, а спустя три дня он попал в аварию возле торгового центра «Гринвич», однако факт дорожного происшествия скрыл.

В итоге начальник отдела по профилактике и контролю за дисциплиной получил неполное служебное соответствие. Однако увольнять его не стали, пишет Е1.

Напомним, в Екатеринбурге были наказаны руководители начальника отдела МЧС по надзору и профилактике, который был задержан за взяточничество.

Наказаны руководители начальника-взяточника отдела МЧС в Екатеринбурге
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#Елизавета Зиборова#Екатеринбург#Свердловская область#ДТП#Общество#Начальник#Наказание
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