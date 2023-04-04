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Published Сегодня, 13:26

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Updated Сегодня, 13:28

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«Сотрудники ФСБ» активизировались в звонках жителям Екатеринбурга

4 апреля 2023, 13:26
Фото: 1MI
В Екатеринбурге местным жителям все чаще стали поступать звонки от лже-сотрудников ФСБ, а также других силовых структур. Цель аферистов – похитить деньги граждан.

Один из последних случаев произошел с 67-летней екатеринбурженкой, сообщает городское УМВД.

По их данным, только за прошедшие сутки афестисты под видом силовиков похитили у жителей Екатеринбурга около трех миллионов рублей.

Одну из пострадавших звонившие убедили в том, что ее деньги с карты пытаются украсть.  Поэтому она согласилась перевести деньги на «безопасный счет».

Правоохранители просят граждан быть более бдительными и не разговаривать по телефону с мошенниками и тем более не переводить им деньги и не давать данные своих банковских карт.

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#Елена Озерова#Екатеринбург#Свердловская область#Мошенники#Деньги#Аферисты#Криминал
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