«Сотрудники ФСБ» активизировались в звонках жителям Екатеринбурга

Posted Сегодня, 13:26
Published Сегодня, 13:26
Modified Сегодня, 13:28
Updated Сегодня, 13:28
Один из последних случаев произошел с 67-летней екатеринбурженкой, сообщает городское УМВД.
По их данным, только за прошедшие сутки афестисты под видом силовиков похитили у жителей Екатеринбурга около трех миллионов рублей.
Одну из пострадавших звонившие убедили в том, что ее деньги с карты пытаются украсть. Поэтому она согласилась перевести деньги на «безопасный счет».
Правоохранители просят граждан быть более бдительными и не разговаривать по телефону с мошенниками и тем более не переводить им деньги и не давать данные своих банковских карт.