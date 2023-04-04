Спортплощадку у школы №10 в Нижнем Тагиле построит фирма из Екатеринбурга

Posted Сегодня, 12:26
Published Сегодня, 12:26
Modified Сегодня, 12:28
Updated Сегодня, 12:28
«Экопрайм» предложил наименьшую цену из шести претендентов, снизив стоимость проведения работ с 30,9 миллиона до 25,8 миллиона.
Фирма работает в Екатеринбурге с 2015 года, директором является Михаил Шумихин. Компания занимается комплексным оснащением и строительством детских и спортивных площадок, а также благоустройством территорий. «Экопрайм» выступал подрядчиком в 34 госконтрактах на сумму 99,5 миллиона рублей.
Все работы на территории школы должны быть окончены до 31 августа, к началу нового учебного года. Проектом предусмотрено обустройство футбольного поля, дорожек для бега, площадки для игры в баскетбол и волейбол, установка освещения, озеленение, замена забора. На спортплощадке можно будет сдавать нормы ГТО.