Спортплощадку у школы №10 в Нижнем Тагиле построит фирма из Екатеринбурга

Все работы на территории школы должны быть окончены до 31 августа, к началу нового учебного года. Проектом предусмотрено обустройство футбольного поля, дорожек для бега, площадки для игры в баскетбол и волейбол, установка освещения, озеленение, замена забора. На спортплощадке можно будет сдавать нормы ГТО.