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Спортплощадку у школы №10 в Нижнем Тагиле построит фирма из Екатеринбурга

4 апреля 2023, 12:26
Фото: 1MI
Определен подрядчик, который оборудует спортивную площадку на территории школы № 10 в Нижнем Тагиле. Работами займется ООО «Экопрайм» из Екатеринбурга.

«Экопрайм» предложил наименьшую цену из шести претендентов, снизив стоимость проведения работ с 30,9 миллиона до 25,8 миллиона.

Фирма работает в Екатеринбурге с 2015 года, директором является Михаил Шумихин. Компания занимается комплексным оснащением и строительством детских и спортивных площадок, а также благоустройством территорий. «Экопрайм» выступал подрядчиком в 34 госконтрактах на сумму 99,5 миллиона рублей.

Все работы на территории школы должны быть окончены до 31 августа, к началу нового учебного года. Проектом предусмотрено обустройство футбольного поля, дорожек для бега, площадки для игры в баскетбол и волейбол, установка освещения, озеленение, замена забора. На спортплощадке можно будет сдавать нормы ГТО.

В Нижнем Тагиле спортплощадку у школы № 10 построят к началу нового учебного года
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#Евгения Сафина#Нижний Тагил#Свердловская область#Екатеринбург#Школа#Спортплощадка#Строительство#Общество#Эксклюзив
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