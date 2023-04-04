Стали известны причины смертельной драки в бильярдной в Сысерти

Posted Сегодня, 10:28
Published Сегодня, 10:28
Modified Сегодня, 10:30
Updated Сегодня, 10:30
По словам знакомого пострадавшего в драке, конфликт разгорелся из-за того, что армяне, которых избили, ждали визита своих, но не были готовы к такой ссоре, пишет Е1.
Изначально конфликт случился на несколько дней раньше между другом источника издания, армянином, и его знакомым.
Суть конфликта в том, что один, встретив другого на улице, хотел подойти к нему и пообщаться, но в ответ получил провокацию на конфликт. На следующий день была назначена «стрелка», - пояснил мужчина.
Тогда обе стороны хотели решить проблемы мирным способом, путем разговоров. Однако, когда на «стрелку» зашли первые люди, они неожиданно начали драку, к которой присоединились остальные.
Источник утверждает, что среди армян было два брата. Один из них получил травмы, но от госпитализации отказался. А младший погиб. Братьев знали многие в Сысерти, оба занимались строительством. Еще один избитый находится в больнице в тяжелом состоянии.
По статье «убийство» после инцидента было возбуждено уголовное дело.