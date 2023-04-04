TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости
TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 10:28

Published Сегодня, 10:28

Modified Сегодня, 10:30

Updated Сегодня, 10:30

Изображение материала

Стали известны причины смертельной драки в бильярдной в Сысерти

4 апреля 2023, 10:28
Фото: 1MI
В Сысерти раскрыты детали массовой драки в бильярдной.

По словам знакомого пострадавшего в драке, конфликт разгорелся из-за того, что армяне, которых избили, ждали визита своих, но не были готовы к такой ссоре, пишет Е1.

Изначально конфликт случился на несколько дней раньше между другом источника издания, армянином, и его знакомым.

Суть конфликта в том, что один, встретив другого на улице, хотел подойти к нему и пообщаться, но в ответ получил провокацию на конфликт. На следующий день была назначена «стрелка», - пояснил мужчина.

Тогда обе стороны хотели решить проблемы мирным способом, путем разговоров. Однако, когда на «стрелку» зашли первые люди, они неожиданно начали драку, к которой присоединились остальные.

Источник утверждает, что среди армян было два брата. Один из них получил травмы, но от госпитализации отказался. А младший погиб. Братьев знали многие в Сысерти, оба занимались строительством. Еще один избитый находится в больнице в тяжелом состоянии.

По статье «убийство» после инцидента было возбуждено уголовное дело.

Мужчину забили до смерти во время драки в бильярдной в Сысерти
Узнать подробнее
#Елена Озерова#Драка#Бильярд#Разборки#Криминал#Новости УрФО
Подпишитесь
Силовики, политики, чиновники и бизнесмены. Кого больше среди влиятельных тагильчан?
Сегодня, 08:30
Самому посещаемому и самому цитируемому СМИ Нижнего Тагила TagilCity.ru — 15 лет!
Вчера, 11:42
Природоохранная прокуратура и Россельхознадзор проверили агрокомплекс под Тагилом
Сегодня, 04:45
Бывшие депутаты и бизнесмены выбыли из ТОП-100 влиятельных персон Нижнего Тагила
Сегодня, 09:00
Сероводород в воздухе и марганец в воде. Итоги недели в Нижнем Тагиле
Вчера, 06:52
Упавшая с высоты в центре Нижнего Тагила девочка пыталась сбежать из дома
Сегодня, 11:27