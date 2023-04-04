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Суд отказался выпускать осужденного за убийство полицейского в Екатеринбурге

4 апреля 2023, 07:21
Фото: 1MI
Осужденного за убийство и сожжение полицейского жителя Каменска-Уральского суд отказался выпускать на свободу. Ранее мужчина был приговорен почти к 22 годам лишения свободы. Срок он отбывает в колонии строгого режима.

Свердловчанин Дмитрий был осужден в 2006 году. Тогда присяжные признали его виновным в разбое и убийстве, совершенном в составе группы лиц. Во время разбойного нападения на неизвестного мужчину Дмитрий с подельниками нашли у него в кармане удостоверение сотрудника ГУВД по Свердловской области.

Они решили скрыть преступление и вывезли мужчину в лес. Там они его облили бензином и подожгли, сообщили в пресс-службе прокуратуры по Свердловской области.

Помощник свердловского прокурора по надзору за соблюдением законов в колониях возражал против замены наказания на более мягкое. Он отметил, что у осужденного нестабильное поведение, длительное непринятие вины. Также он не возместил моральный вред родным скончавшегося.

В результате суд отказал в выходе на свободу осужденному. Остаток своего срока он проведет в колонии.

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#Ирина Кирилова#Суд#Колония#Осужденный#Общество#Каменск-Уральский
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