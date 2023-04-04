Суд отказался выпускать осужденного за убийство полицейского в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 07:21
Published Сегодня, 07:21
Modified Сегодня, 07:23
Updated Сегодня, 07:23
Свердловчанин Дмитрий был осужден в 2006 году. Тогда присяжные признали его виновным в разбое и убийстве, совершенном в составе группы лиц. Во время разбойного нападения на неизвестного мужчину Дмитрий с подельниками нашли у него в кармане удостоверение сотрудника ГУВД по Свердловской области.
Они решили скрыть преступление и вывезли мужчину в лес. Там они его облили бензином и подожгли, сообщили в пресс-службе прокуратуры по Свердловской области.
Помощник свердловского прокурора по надзору за соблюдением законов в колониях возражал против замены наказания на более мягкое. Он отметил, что у осужденного нестабильное поведение, длительное непринятие вины. Также он не возместил моральный вред родным скончавшегося.
В результате суд отказал в выходе на свободу осужденному. Остаток своего срока он проведет в колонии.