Суд отказался выпускать осужденного за убийство полицейского в Екатеринбурге

Свердловчанин Дмитрий был осужден в 2006 году. Тогда присяжные признали его виновным в разбое и убийстве, совершенном в составе группы лиц. Во время разбойного нападения на неизвестного мужчину Дмитрий с подельниками нашли у него в кармане удостоверение сотрудника ГУВД по Свердловской области.