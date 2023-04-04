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ТОП-10 самых влиятельных персон определен в Нижнем Тагиле

4 апреля 2023, 08:05
Фото: TagilCity.ru

В Нижнем Тагиле составлен рейтинг влиятельных персон

В десятку самых влиятельных деятелей Нижнего Тагила по итогам 2022 года вошли политики, правоохранители, промышленники и чиновники. Рейтинг влиятельных горожан в год юбилея Нижнего Тагила возглавили Владислав Пинаев, Ибрагим Абдулкадыров и Денис Новоженов.

Ежегодный рейтинг редакции TagilCity.ru составляется на основе оценок нескольких десятков экспертов. По итогам 2022 года кандидатов в сотню влиятельных оценивали эксперты редакции из числа силовиков, бизнесменов, политиков, чиновников, журналистов и политологов.

  1. Пинаев Владислав Юрьевич, глава Нижнего Тагила.
  2. Абдулкадыров Ибрагим Абабакарович, начальник МУ МВД России «Нижнетагильское».
  3. Новоженов Денис Анатольевич, вице-президент, руководитель Дивизиона «Урал» ЕВРАЗ НТМК.
  4. Рощупкин Владимир Николаевич, исполнительный директор «Уралвагонзавода». Депутат Законодательного собрания Свердловской области от Дзержинского района.
  5. Потапов Александр Валерьевич, генеральный директор «Уралвагонзавода».
  6. Погудин Вячеслав Викторович, депутат Законодательного собрания Свердловской области от Ленинского района.
  7. Горячкин Вячеслав Алексеевич, первый заместитель Главы Администрации города.
  8. Раудштейн Вадим Анатольевич, председатель городской Думы Нижнего Тагила.
  9. Сохраннов Олег Викторович, председатель совета директоров ЗАО «Стройкомплекс».
  10. Суров Валерий Георгиевич, заместитель Главы Администрации города по социальной политике.
ТОП-100 влиятельных людей Нижнего Тагила по итогам 2022 года
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В лонг-лист рейтинга изначально были включены 300 тагильчан. Эксперты оценивали влияние на городские процессы известных деятелей, работающих в разных сферах. В три сотни кандидатов вошли действующие и бывшие депутаты Гордумы, городские чиновники разных уровней, владельцы бизнеса, управленцы, главврачи, общественники, медиаменеджеры, правоохранители. По результатам оценки экспертов был составлен шорт-лист из 150 человек, а после сформирована и сотня победителей.

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