ТОП-10 самых влиятельных персон определен в Нижнем Тагиле

Posted Сегодня, 08:05
Published Сегодня, 08:05
Modified Сегодня, 08:06
Updated Сегодня, 08:06
Ежегодный рейтинг редакции TagilCity.ru составляется на основе оценок нескольких десятков экспертов. По итогам 2022 года кандидатов в сотню влиятельных оценивали эксперты редакции из числа силовиков, бизнесменов, политиков, чиновников, журналистов и политологов.
В лонг-лист рейтинга изначально были включены 300 тагильчан. Эксперты оценивали влияние на городские процессы известных деятелей, работающих в разных сферах. В три сотни кандидатов вошли действующие и бывшие депутаты Гордумы, городские чиновники разных уровней, владельцы бизнеса, управленцы, главврачи, общественники, медиаменеджеры, правоохранители. По результатам оценки экспертов был составлен шорт-лист из 150 человек, а после сформирована и сотня победителей.