Труп женщины найден в сгоревшей квартире в Екатеринбурге

Известно, что на момент возгорания женщина была одна в квартире. Предполагается, что причиной пожара могла стать неосторожность при курении. Предварительно, сначала рядом с гражданкой начала треть одежда, а затем уже начался пожар, сообщили в СК по Свердловской области.