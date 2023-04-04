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Труп женщины найден в сгоревшей квартире в Екатеринбурге

4 апреля 2023, 07:01
Фото: 1MI
Тело погибшей в пожаре женщины найдено в доме на улице Московской в Екатеринбурге. По данному факту СК начал проверку.

Известно, что на момент возгорания женщина была одна в квартире. Предполагается, что причиной пожара могла стать неосторожность при курении. Предварительно, сначала рядом с гражданкой начала треть одежда, а затем уже начался пожар, сообщили в СК по Свердловской области.

Из-за него вся квартира оказалась задымлена. Отмечается, что никаких следов криминальной смерти на теле погибшей не найдено. Точная причина гибели выясняется.

В УМВД по Екатеринбургу рассказали, что сообщение о пожаре поступило вечером 3 апреля. Уже после ликвидации горения было найдено тело женщины 1972 года рождения. По данным полиции, причиной смерти могло стать отравление угарным газом.

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