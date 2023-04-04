Труп женщины найден в сгоревшей квартире в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 07:01
Published Сегодня, 07:01
Modified Сегодня, 07:03
Updated Сегодня, 07:03
Известно, что на момент возгорания женщина была одна в квартире. Предполагается, что причиной пожара могла стать неосторожность при курении. Предварительно, сначала рядом с гражданкой начала треть одежда, а затем уже начался пожар, сообщили в СК по Свердловской области.
Из-за него вся квартира оказалась задымлена. Отмечается, что никаких следов криминальной смерти на теле погибшей не найдено. Точная причина гибели выясняется.
В УМВД по Екатеринбургу рассказали, что сообщение о пожаре поступило вечером 3 апреля. Уже после ликвидации горения было найдено тело женщины 1972 года рождения. По данным полиции, причиной смерти могло стать отравление угарным газом.