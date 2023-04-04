Цветы на клумбах в Нижнем Тагиле высадит предприниматель из Екатеринбурга

Posted Сегодня, 14:21
Published Сегодня, 14:21
Modified Сегодня, 14:23
Updated Сегодня, 14:23
На аукцион по высадке цветов на общественных и придорожных территориях была подана только одна заявка. Они признан несостоявшимся. Контракт на выполнение работ на сумму пять миллионов рублей заключен с ИП Шутовым из Екатеринбурга.
Теперь подрядчик должен приступить к высадке 181 тысячи цветов в парках и скверах Нижнего Тагила, а также придорожных территориях на площади более 4,5 тысячи квадратных метров. Часть растений будет располагаться в вазонах. До 1 октября 2023 года работники организации должны следить за цветами, поливать, удобрять и пропалывать их, а затем очистить клумбы от растений.
ИП Шутов Сергей Александрович зарегистрирован в Екатеринбурге в 2015 году. Основной вид деятельности предпринимателя — цветоводство. Также он занимается выращиванием семян цветов. В 2021 году он также был подрядчиком по обслуживанию клумб в Нижнем Тагиле. Всего с МКУ «Служба заказчика городского хозяйства» ИП Шутов заключил пять контрактов на сумму 27,1 миллиона рублей.