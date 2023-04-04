Цветы на клумбах в Нижнем Тагиле высадит предприниматель из Екатеринбурга

Теперь подрядчик должен приступить к высадке 181 тысячи цветов в парках и скверах Нижнего Тагила, а также придорожных территориях на площади более 4,5 тысячи квадратных метров. Часть растений будет располагаться в вазонах. До 1 октября 2023 года работники организации должны следить за цветами, поливать, удобрять и пропалывать их, а затем очистить клумбы от растений.