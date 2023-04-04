Упавшая с высоты в центре Нижнего Тагила девочка пыталась сбежать из дома

Posted Сегодня, 11:27
Published Сегодня, 11:27
Modified Сегодня, 11:29
Updated Сегодня, 11:29
По предварительной информации, девочка хотела выйти погулять, но родители ей не разрешили. Ребенок решил сделать веревку их простыней. После этого девочка пыталась по ней спуститься вниз, но не рассчитала силы и сорвалась. При ударе о землю она потеряла ногу, сообщил глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.
Когда все произошло, мама девочки находилась дома. Она была в соседней комнате. Более точные обстоятельства выясняются полицейскими из отдела ПДН. За жизнь девочки борются врачи.