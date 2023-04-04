Упавшая с высоты в центре Нижнего Тагила девочка пыталась сбежать из дома

По предварительной информации, девочка хотела выйти погулять, но родители ей не разрешили. Ребенок решил сделать веревку их простыней. После этого девочка пыталась по ней спуститься вниз, но не рассчитала силы и сорвалась. При ударе о землю она потеряла ногу, сообщил глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.