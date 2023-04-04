TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости
TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 11:27

Published Сегодня, 11:27

Modified Сегодня, 11:29

Updated Сегодня, 11:29

Изображение материала

Упавшая с высоты в центре Нижнего Тагила девочка пыталась сбежать из дома

4 апреля 2023, 11:27
Фото: 1MI
Стали известны подробности инцидента в Нижнем тагиле, где девочка упала с высоты и лишилась ноги. Полицейским стало известно, что подросток пыталась сбежать из квартиры, откуда ее не выпускала мама.

По предварительной информации, девочка хотела выйти погулять, но родители ей не разрешили. Ребенок решил сделать веревку их простыней. После этого девочка пыталась по ней спуститься вниз, но не рассчитала силы и сорвалась. При ударе о землю она потеряла ногу, сообщил глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

Когда все произошло, мама девочки находилась дома. Она была в соседней комнате. Более точные обстоятельства выясняются полицейскими из отдела ПДН. За жизнь девочки борются врачи.

Девушке оторвало ногу при падении из окна многоэтажки в Нижнем Тагиле
Узнать подробнее
#Больница#Подробности#Дети#Пострадавшие#Происшествия#Нижний Тагил#Ирина Кирилова
Подпишитесь
Силовики, политики, чиновники и бизнесмены. Кого больше среди влиятельных тагильчан?
Сегодня, 08:30
Самому посещаемому и самому цитируемому СМИ Нижнего Тагила TagilCity.ru — 15 лет!
Вчера, 11:42
Природоохранная прокуратура и Россельхознадзор проверили агрокомплекс под Тагилом
Сегодня, 04:45
Бывшие депутаты и бизнесмены выбыли из ТОП-100 влиятельных персон Нижнего Тагила
Сегодня, 09:00
Сероводород в воздухе и марганец в воде. Итоги недели в Нижнем Тагиле
Вчера, 06:52