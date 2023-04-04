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«Уралэлектромедь» автоматизировал систему циркуляции электролита в одном из цехов

4 апреля 2023, 07:23
Фото: ОАО «УГМК»
АО «Уралэлектромедь» (входит в состав УГМК) в Верхней Пышме завершило автоматизацию системы корректировки состава электролита на пятой и шестой циркуляциях в цехе медных порошков.

Автоматизация позволила стабилизировать корректировку состава электролита и исключить человеческий фактор, рассказал начальник цеха медных порошков АО «Уралэлектромедь» Антон Давлетшин.

Мы совершенствуем производственные процессы за счет современных технологий, чтобы качество новых марок медных порошков всегда отвечало требованиям заказчиков, — отметил Антон Давлетшин.

АО «Уралэлектромедь» выпускает более 30 марок медных порошков дисперсностью от 5 мкм и до 600 мкм методом электролиза. Весь процесс оснащен системой циркуляции (электролизные ванны, приёмный и напорный баки, теплообменники и система трубопроводов). По ней протекает электролит.

Раньше было необходимо самостоятельно следить за тем, чтобы в электролите концентрация меди и серной кислоты находилась в требуемом диапазоне. Электролизник вручную выполнял корректировку: открывал на трубопроводе запорную арматуру и, например, добавлял деионизованную воду. Сейчас система автоматизирована. Рабочий наблюдает процесс корректировки состава электролита через сенсорную панель управления.

Фото: ОАО «УГМК»

В ходе модернизации смонтировали 2 новые трубопроводы из нержавеющей стали, установили запорную арматуру. А также установили датчики-концентратомеры, которые подают электрический сигнал на шкафы управления. Вся мнемосхема отображается на сенсорном экране.

В ремонте автоматизированной системы принимали участие работники управления проектных работ, цеха централизованного ремонта, управления электронных систем и отдела автоматизации.

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#Анастасия Стрежнева#Экономика#Производство#УГМК#Группа УГМК#Уралэлектромедь#Модернизация#Свердловская область#Верхняя Пышма
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