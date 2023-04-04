«Уралэлектромедь» автоматизировал систему циркуляции электролита в одном из цехов

Раньше было необходимо самостоятельно следить за тем, чтобы в электролите концентрация меди и серной кислоты находилась в требуемом диапазоне. Электролизник вручную выполнял корректировку: открывал на трубопроводе запорную арматуру и, например, добавлял деионизованную воду. Сейчас система автоматизирована. Рабочий наблюдает процесс корректировки состава электролита через сенсорную панель управления.