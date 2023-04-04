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В Березовском посреди ночи с балкона выпал мужчина

4 апреля 2023, 08:32
Фото: 1MI
Мужчина выпал с балкона посреди ночь с 3 на 4 апреля. Это произошло в Березовском. Молодой человек разбился.

Местные утверждают, что выпавший был в домашней одежде. Рядом с телом они видели лужу крови. На место были вызваны медики, которые лишь констатировали наступление смерти, пишет Е1.

По словам жителей дома, мужчина вывалился с балкона одного из верхних этажей высотки.

Прямо под нашими окнами лежал. Слышала шум, но не придала этому значения, — рассказала одна из жительниц дома.

В СУ СК РФ по Свердловской области пока не комментируют инцидент.

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#Елена Озерова#Выпавший из окна#Мужчина#Выпал из окна#Смерть#Происшествия#Новости УрФО#Березовский
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