В Березовском посреди ночи с балкона выпал мужчина

Posted Сегодня, 08:32
Published Сегодня, 08:32
Modified Сегодня, 08:37
Updated Сегодня, 08:37
Местные утверждают, что выпавший был в домашней одежде. Рядом с телом они видели лужу крови. На место были вызваны медики, которые лишь констатировали наступление смерти, пишет Е1.
По словам жителей дома, мужчина вывалился с балкона одного из верхних этажей высотки.
Прямо под нашими окнами лежал. Слышала шум, но не придала этому значения, — рассказала одна из жительниц дома.
В СУ СК РФ по Свердловской области пока не комментируют инцидент.