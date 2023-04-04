В Нижнем Тагиле мужчина до смерти забил знакомого за показания против него в полиции

В ходе разбирательств установлено, что в декабре 2019 года Алексей находился в состоянии алкогольного опьянения. Он задумал отомстить потерпевшему. Из мести мужчина нанес знакомому не менее 12 ударов руками и ногами по голове, а также не менее 20 ударов по всему телу. В результате от полученных травм потерпевший скончался на месте.