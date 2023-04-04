В Нижнем Тагиле мужчина до смерти забил знакомого за показания против него в полиции

Posted Сегодня, 06:02
Published Сегодня, 06:02
Modified Сегодня, 06:04
Updated Сегодня, 06:04
В ходе разбирательств установлено, что в декабре 2019 года Алексей находился в состоянии алкогольного опьянения. Он задумал отомстить потерпевшему. Из мести мужчина нанес знакомому не менее 12 ударов руками и ногами по голове, а также не менее 20 ударов по всему телу. В результате от полученных травм потерпевший скончался на месте.
Дело рассматривалось с участием присяжных. Сначала они его признали невиновным и обвиняемый был оправдан. Однако Седьмой кассационный суд отменил решение. По результатам нового рассмотрения присяжные признали Алексея виновным в совершении преступления, сообщили в пресс-службе прокуратуры по Свердловской области.
В результате мужчина был осужден по статье за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего. Обвиняемому назначено наказание в виде 8 лет и 10 месяцев лишения свободы.