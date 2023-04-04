В Нижнем Тагиле за 2,5 млн рублей разработают проект ремонта дома купца Аксенова

Согласно техническому заданию, подрядчик должен будет провести историко-архивные и библиографические исследования, которые должны отражать исторический облик и этапы перестройки объекта, историко-архитектурные исследования с описанием дефектов и утрат объекта и инженерно-технические исследования конструкции элементов объекта. После этого необходимо необходимо разработать технологические рекомендации и указания по реставрации.