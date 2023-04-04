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В Нижнем Тагиле за 2,5 млн рублей разработают проект ремонта дома купца Аксенова

4 апреля 2023, 11:11
Фото: Министерство инвестиций и развития Свердловской области
В Нижнем Тагиле объявлен аукцион на разработку проектной документации по реставрации дома купца Аксенова на проспекте Ленина, 3а. Начальная цена контракта 2,5 млн рублей.

Согласно техническому заданию, подрядчик должен будет провести историко-архивные и библиографические исследования, которые должны отражать исторический облик и этапы перестройки объекта, историко-архитектурные исследования с описанием дефектов и утрат объекта и инженерно-технические исследования конструкции элементов объекта. После этого необходимо необходимо разработать технологические рекомендации и указания по реставрации.

Срок выполнения работ по разработки проекта — 160 календарных дней с момента заключения контракта.

Здание было построено во второй половине XIX века по заказу купца Павла Аксенова и входило в комплекс подворья. Сейчас памятник культурного населения пустует, так как находится в обветшалом состоянии. 

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