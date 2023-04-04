ВКонтакте обновилась партнёрская программа для авторов

Следить за тем, подходит ли сообщество по новым критериям, станет проще благодаря расширенной аналитике в разделе «Монетизация» — с 4 апреля он появится во всех сообществах. В будущем статистика станет ещё подробнее: она покажет, из чего складываются выплаты, как отличается доход от разных форматов контента и что может повлиять на заработок. Команда будет внимательно следить за аналитикой и обратной связью от авторов, делиться рекомендациями и развивать программу на основе исследований.