Яркие новички, громкие взлеты и падения в рейтинге ТОП-100 влиятельных Нижнего Тагила

Сразу на 54 места упал Андрей Чанышев, который на момент составления рейтинга и оценки экспертов стал уже экс-прокурором Тагилстроевского района. На 44 строчки снизилось влияние Леонида Мартюшева. Этот экс-депутат городской Думы Нижнего Тагила не стал баллотироваться на выборах в Гордуму осенью 2022 года. Еще на 43 позиции ниже оказался Сергей Соседков, начальник следственного отдела Ленинского района. Однако, несмотря на падение влиятельности, эти деятели все-таки остались в рейтинге по итогам 2022 года.