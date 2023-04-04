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Яркие новички, громкие взлеты и падения в рейтинге ТОП-100 влиятельных Нижнего Тагила

4 апреля 2023, 09:30
Фото: 1MI
Эксперты по итогам 2022 года многих участников рейтинга оценили не так, как в предыдущем сезоне. Для кого-то юбилейный год Нижнего Тагила принес существенный рост позиций в рейтинге, а кто-то едва удержался в ТОП-100.

Самые большие падения в 2022 году — у силовиков и бывших депутатов

Сразу на 54 места упал Андрей Чанышев, который на момент составления рейтинга и оценки экспертов стал уже экс-прокурором Тагилстроевского района. На 44 строчки снизилось влияние Леонида Мартюшева. Этот экс-депутат городской Думы Нижнего Тагила не стал баллотироваться на выборах в Гордуму осенью 2022 года. Еще на 43 позиции ниже оказался Сергей Соседков, начальник следственного отдела Ленинского района. Однако, несмотря на падение влиятельности, эти деятели все-таки остались в рейтинге по итогам 2022 года.

Бывшие депутаты и бизнесмены выбыли из ТОП-100 влиятельных персон Нижнего Тагила
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Сразу на высокие позиции

Впервые в числе влиятельных оказался Евгений Устюжанинов, лидер списка богатейших тагильчан. У гендиректора АО «Компания „Металлинвест“» сразу 31 место в рейтинге влиятельных деятелей Нижнего Тагила.

Директор школы №32 Галина Масликова на втором сроке депутатства смогла войти в число значимых для города персон, ее дебют состоялся на 39 месте в рейтинге.

Первый раз в числе влиятельных тагильчан появился и Павел Колпаков, депутат-новичок, первый год заседающий в Гордуме. Этот представитель ЕВРАЗ НТМК дебютировал на 47 строчке списка.

Галина МасликоваГалина Масликова
Павел КолпаковПавел Колпаков
Галина Масликова
Фото: TagilCity.ru

Возвращение в рейтинг

Директор МУП «Тагилдорстрой» Игорь Васильев в 2021 году из числа влиятельных тагильчан выпал, однако по итогам 2022 года вернулся в рейтинг сразу на 23 место. Начальник управления образования Татьяна Удинцева по итогам года заняла сразу 27 место, ранее также выпав из числа влиятельных. Еще одно возвращение у Михаила Аршанского, который ранее входил в топ, сейчас у него 28 место.

Силовики, политики, чиновники и бизнесмены. Кого больше среди влиятельных тагильчан?
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Крупный прирост показали и Алексей Балыбердин, получивший пост вице-спикера городской Думы Нижнего Тагила, и Александр Зверев, ставший начальником ОГИБДД МУ МВД России «Нижнетагильское». Представитель УВЗ ранее даже в статусе депутата Госдумы не имел таких высоких позиций в рейтинге влиятельных, как при наличии муниципального мандата, а стражу дорожного порядка подняться в рейтинге помогло избавление от приставки врио.

Алексей БалыбердинАлексей Балыбердин
Александр ЗверевАлександр Зверев
Алексей Балыбердин
Фото: TagilCity.ru

Всего в рейтинге влиятельных тагильчан по итогам 2022 года оказалось 25 представителей правоохранительных органов. Также эксперты TagilCity.ru включили в итоговый список чиновников и политиков, бизнесменов и представителей системы здравоохранения.

ТОП-100 влиятельных людей Нижнего Тагила по итогам 2022 года
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