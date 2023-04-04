Яркие новички, громкие взлеты и падения в рейтинге ТОП-100 влиятельных Нижнего Тагила

Posted Сегодня, 09:30
Published Сегодня, 09:30
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Сразу на 54 места упал Андрей Чанышев, который на момент составления рейтинга и оценки экспертов стал уже экс-прокурором Тагилстроевского района. На 44 строчки снизилось влияние Леонида Мартюшева. Этот экс-депутат городской Думы Нижнего Тагила не стал баллотироваться на выборах в Гордуму осенью 2022 года. Еще на 43 позиции ниже оказался Сергей Соседков, начальник следственного отдела Ленинского района. Однако, несмотря на падение влиятельности, эти деятели все-таки остались в рейтинге по итогам 2022 года.
Впервые в числе влиятельных оказался Евгений Устюжанинов, лидер списка богатейших тагильчан. У гендиректора АО «Компания „Металлинвест“» сразу 31 место в рейтинге влиятельных деятелей Нижнего Тагила.
Директор школы №32 Галина Масликова на втором сроке депутатства смогла войти в число значимых для города персон, ее дебют состоялся на 39 месте в рейтинге.
Первый раз в числе влиятельных тагильчан появился и Павел Колпаков, депутат-новичок, первый год заседающий в Гордуме. Этот представитель ЕВРАЗ НТМК дебютировал на 47 строчке списка.
Директор МУП «Тагилдорстрой» Игорь Васильев в 2021 году из числа влиятельных тагильчан выпал, однако по итогам 2022 года вернулся в рейтинг сразу на 23 место. Начальник управления образования Татьяна Удинцева по итогам года заняла сразу 27 место, ранее также выпав из числа влиятельных. Еще одно возвращение у Михаила Аршанского, который ранее входил в топ, сейчас у него 28 место.
Крупный прирост показали и Алексей Балыбердин, получивший пост вице-спикера городской Думы Нижнего Тагила, и Александр Зверев, ставший начальником ОГИБДД МУ МВД России «Нижнетагильское». Представитель УВЗ ранее даже в статусе депутата Госдумы не имел таких высоких позиций в рейтинге влиятельных, как при наличии муниципального мандата, а стражу дорожного порядка подняться в рейтинге помогло избавление от приставки врио.
Всего в рейтинге влиятельных тагильчан по итогам 2022 года оказалось 25 представителей правоохранительных органов. Также эксперты TagilCity.ru включили в итоговый список чиновников и политиков, бизнесменов и представителей системы здравоохранения.