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«Защитники Земли» определились среди юных школьников Нижнего Тагила

4 апреля 2023, 08:23
Фото: Пресс-служба ООО «Компания Рифей»
В течение недели в школах Нижнего Тагила проходили экологические уроки для четвероклассников в рамках игры «Защитники Земли». Более 10 команд представляли свои образовательные учреждения в конкурсе. Победителями стали ученики школы №69 на ГГМ.

30 марта отмечают международный День Земли. Этот праздник стал стимулом для создания экологических соревнований в Нижнем Тагиле.

Более 10 школ участвовали в образовательном этапе творческого марафона. Представители проекта ЭКОДОМ вместе с ведущим экологом администрации Нижнего Тагила проводили обучающие тематические уроки в школах. Ученики узнали о том, какую пользу могут приносить отходы, что такое рециклинг и зачем он нужен, какие отходы считаются опасными и что с ними нужно делать.

Фото: Пресс-служба ООО «Компания Рифей»

Финал игры проходил в школе №100. Участники команд из учебных заведений №5, 12, 58, 69, 71, 85 и 100 боролись за звание самых активных тагильских «Защитников Земли». Четвероклассники решали экологические задачи, рисовали плакаты и танцевали. По итогам конкурса наибольшее количество баллов заработали представители школы №69. Памятные дипломы и звание «Защитник земли» получили все соревнующиеся.

Фото: Пресс-служба ООО «Компания Рифей»

По словам исполнительного директора компании «Рифей» Федора Потапова, региональному оператору вновь поступают предложения о продвижении экологического проекта среди школьников.

Нас очень порадовал искренний интерес и энтузиазм, с которым отнеслись к проекту педагоги и ученики. Это первое мероприятие, в котором мы охватили более десяти учебных заведений города, и мы не собираемся останавливаться. К нам уже поступают предложения о дальнейшем продвижении образовательного проекта на территории присутствия регионального оператора, — рассказал Федор Потапов.
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#Отходы#Анастасия Стрежнева#Свердловская область#Нижний Тагил#Федор Потапов#Экология#Школьники#Экологический проект#Рифей#Игра#Творчество#Мусор#Администрация Нижнего Тагила#Дети
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