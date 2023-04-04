«Защитники Земли» определились среди юных школьников Нижнего Тагила

Posted Сегодня, 08:23
Published Сегодня, 08:23
Modified Сегодня, 08:25
Updated Сегодня, 08:25
30 марта отмечают международный День Земли. Этот праздник стал стимулом для создания экологических соревнований в Нижнем Тагиле.
Более 10 школ участвовали в образовательном этапе творческого марафона. Представители проекта ЭКОДОМ вместе с ведущим экологом администрации Нижнего Тагила проводили обучающие тематические уроки в школах. Ученики узнали о том, какую пользу могут приносить отходы, что такое рециклинг и зачем он нужен, какие отходы считаются опасными и что с ними нужно делать.
Финал игры проходил в школе №100. Участники команд из учебных заведений №5, 12, 58, 69, 71, 85 и 100 боролись за звание самых активных тагильских «Защитников Земли». Четвероклассники решали экологические задачи, рисовали плакаты и танцевали. По итогам конкурса наибольшее количество баллов заработали представители школы №69. Памятные дипломы и звание «Защитник земли» получили все соревнующиеся.
По словам исполнительного директора компании «Рифей» Федора Потапова, региональному оператору вновь поступают предложения о продвижении экологического проекта среди школьников.
Нас очень порадовал искренний интерес и энтузиазм, с которым отнеслись к проекту педагоги и ученики. Это первое мероприятие, в котором мы охватили более десяти учебных заведений города, и мы не собираемся останавливаться. К нам уже поступают предложения о дальнейшем продвижении образовательного проекта на территории присутствия регионального оператора, — рассказал Федор Потапов.