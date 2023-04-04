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Женщина вырвала «дворники» у 11 автомобилей в Нижнем Тагиле

4 апреля 2023, 04:49
Фото: 1MI
Женщина срывала «дворники» с припаркованных автомобилей в Нижнем Тагиле на Ленинградском проспекте 2 апреля 2023 года.

Свердловчанка, одетая в черную куртку и черную юбку, забиралась на капоты припаркованных автомобилей и, возмущаясь их количеством, ломала «дворники». В результате ее действий оказались повреждены 11 машин, пишет АН «Между строк».

По словам очевидцев, женщина была неадекватна. Также они рассказали, что у хулиганки на руках было видно татуировки.

В пресс-службе МУ МВД «Нижнетагильское» сообщили «КП-Екатеринбург», что восемь владельцев пострадавших автомобилей обратились в полицию с заявлениями. Участковый сейчас проводит проверку.

Напомним, в Нижнем Тагиле неизвестные по ночам сливают бензин из автомобилей на Лебяжинской улице и на Выйской.

Неизвестные сливают по ночам бензин из автомобилей в Нижнем Тагиле
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#Елизавета Зиборова#Нижний Тагил#Свердловская область#Автомобиль#Вандализм#Происшествие#Происшествия
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