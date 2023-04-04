Женщина вырвала «дворники» у 11 автомобилей в Нижнем Тагиле

Posted Сегодня, 04:49
Published Сегодня, 04:49
Modified Сегодня, 04:49
Updated Сегодня, 04:49
Свердловчанка, одетая в черную куртку и черную юбку, забиралась на капоты припаркованных автомобилей и, возмущаясь их количеством, ломала «дворники». В результате ее действий оказались повреждены 11 машин, пишет АН «Между строк».
По словам очевидцев, женщина была неадекватна. Также они рассказали, что у хулиганки на руках было видно татуировки.
В пресс-службе МУ МВД «Нижнетагильское» сообщили «КП-Екатеринбург», что восемь владельцев пострадавших автомобилей обратились в полицию с заявлениями. Участковый сейчас проводит проверку.
Напомним, в Нижнем Тагиле неизвестные по ночам сливают бензин из автомобилей на Лебяжинской улице и на Выйской.