Житель Среднеуральска хотел продать поддельный алкоголь на 13 миллионов

Следствие полагает, что мужчина и его приятель, находясь на территории Екатеринбурга, Березовского, а также Белоярского района, незаконно произвели, хранили, перевозили с целью продажи алкоголь. Он должен был быть промаркирован, но специальные марки на нем отсутствовали.