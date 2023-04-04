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Житель Среднеуральска хотел продать поддельный алкоголь на 13 миллионов

4 апреля 2023, 10:54
Фото: 1MI
В Среднеуральске местный житель планировал продажу алкоголя, не имеющего маркировки, на общую сумму 13,2 миллиона рублей.

Уголовное дело уже направлено в суд, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области. Обвиняемым в деле проходит 57-летний мужчина.

Следствие полагает, что мужчина и его приятель, находясь на территории Екатеринбурга, Березовского, а также Белоярского района, незаконно произвели, хранили, перевозили с целью продажи алкоголь. Он должен был быть промаркирован, но специальные марки на нем отсутствовали.

В результате полицейские изъяли у них весь алкоголь, который хранился на пяти разных складах.

Паленый алкоголь продавали в баре Екатеринбурга
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#Елена Озерова#Суд#Алкоголь#Маркировка#Происшествия#Новости УрФО#Среднеуральск
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