Житель Среднеуральска хотел продать поддельный алкоголь на 13 миллионов

Posted Сегодня, 10:54
Published Сегодня, 10:54
Modified Сегодня, 10:56
Updated Сегодня, 10:56
Уголовное дело уже направлено в суд, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области. Обвиняемым в деле проходит 57-летний мужчина.
Следствие полагает, что мужчина и его приятель, находясь на территории Екатеринбурга, Березовского, а также Белоярского района, незаконно произвели, хранили, перевозили с целью продажи алкоголь. Он должен был быть промаркирован, но специальные марки на нем отсутствовали.
В результате полицейские изъяли у них весь алкоголь, который хранился на пяти разных складах.