Жителей Верхней Салды призывают собрать деньги стороннику ФБК* на борьбу за экологию

Posted Сегодня, 09:45
Published Сегодня, 09:45
Modified Сегодня, 09:47
Updated Сегодня, 09:47
Протест против возведения кремниевого завода в Верхней Салде вновь вошел в активную фазу после обнародования итогов общественной экспертизы. По просьбе активистов, ее инициировала уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова. По итогу независимые эксперты дали положительное заключение по кремниевому производству.
После этого в Telegram появился закрытый чат. Рассылка с приглашением вступить в него стала приходить многим салдинцам, в том числе и несовершеннолетним. В общем в чат вступили примерно 1,3 тысячи человек, но активность проявляют не больше 30 из них. Среди них пользователь с фамилией Шаймарданов. По данным URA.RU, он является бывшим жителем Верхней Салды, сейчас проживает в Москве. В сообщениях чата Шаймарданов писал, что был участником протестных акций в Нижнем Тагиле после отравления оппозиционера Алексея Навального.
Навального отравили, мы в Тагиле пошли гулять с криками «Путин…». Никто не заявлялся, просто вышли и пошли гулять по центру. Вышло бы 10 тысяч, полиция бы вообще не вмешивалась, стояли бы нас охраняли. Всех не пересажаешь, — писал Шаймарданов.
Через некоторое время сообщения подобного рода были удалены.
Автор чата считает, что таким же образом стоит бороться и с возведением кремниевого завода. Он призывает выйти людей в местный парк на протестную прогулку. Также Шаймарданов предлагает горожанам размещать наклейки на автомобилях, которые готов заказать в типографии, и переводить деньги на оплату будущих штрафов тех, кого задержат на акции.
Пока администраторы чата собрали больше 10 тысяч рублей на штрафы и заказали стикеры на машины.
Схожими методами ранее пользовался «Фонд борьбы с коррупцией»* Алексея Навального. Людей звали не на митинг, а на собрание или гуляние с использованием протестной атрибутики. Например, белых ленточек. В данном случае предлагается использовать наклейки.
Против подобной тактики выступили активисты, которые пытаются бороться с кремниевым производством завода «Силариус» в правовом поле. Организатора гуляния обвинили в провокациях, в сборе денег на непонятные нужды и желании подставить людей.
Я против того, чтобы люди выходили 15 апреля в парк Гагарина и я за решение вопросов только в правовом поле, — написала в своем telegram-канале «Салда говорит НЕТ кремниевому заводу» активистка Светлана Краева.
ООО «Силариус», которому принадлежит производство кремния, является дочерним предприятием компании «Титан» омского бизнесмена Михаила Сутягинского. Изначально он пытался запустить кремниевое производство в Омской области, потом в Златоусте, затем в Новоуральске. Но во всех случаях попытки провалились из-за возмущения местных жителей.
Напомним, активистку ФБК* Дарью Трепову задержали в Санкт-Петербурге по подозрению в совершении теракта и убийстве военкора Владлена Татарского. Во время встречи с журналистом девушка подарила ему бюст, в котором находилась взрывчатка.
* ФБК признан Минюстом РФ иноагентом, экстремистской организацией и запрещен на территории России.