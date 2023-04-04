Жителей Верхней Салды призывают собрать деньги стороннику ФБК* на борьбу за экологию

После этого в Telegram появился закрытый чат. Рассылка с приглашением вступить в него стала приходить многим салдинцам, в том числе и несовершеннолетним. В общем в чат вступили примерно 1,3 тысячи человек, но активность проявляют не больше 30 из них. Среди них пользователь с фамилией Шаймарданов. По данным URA.RU, он является бывшим жителем Верхней Салды, сейчас проживает в Москве. В сообщениях чата Шаймарданов писал, что был участником протестных акций в Нижнем Тагиле после отравления оппозиционера Алексея Навального.