14-летнему упавшему с каната гимнасту из Заречного провели трепанацию черепа

А тем временем мальчик находится в реанимации. Гимнаста планировали перевезти в больницу в Екатеринбург, но выяснилось, что ни к каким передвижениям он не готов, пишет Е1. А на 6 апреля все же запланирована транспортировка гимнаста в Екатеринбург.