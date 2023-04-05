14-летнему упавшему с каната гимнасту из Заречного провели трепанацию черепа

Posted Сегодня, 10:43
Published Сегодня, 10:43
Modified Сегодня, 10:45
Updated Сегодня, 10:45
Известно, что мальчик сорвался с трехметровой высоты, ему был причинен тяжкий врез здоровью. Также известно, что трос каната лопнул и теперь следователи ищут, кто был ответственен за проверку спортинвентаря.
А тем временем мальчик находится в реанимации. Гимнаста планировали перевезти в больницу в Екатеринбург, но выяснилось, что ни к каким передвижениям он не готов, пишет Е1. А на 6 апреля все же запланирована транспортировка гимнаста в Екатеринбург.
Отмечается, что травмированный подросток — один из лучших артистов цирковой студии «Арена». В 2017 году он участвовал в шоу талантов, которое транслировалось на Первом канале.
Также известно, что в этот день артисты репетировали сложный цирковой номер.