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14-летнему упавшему с каната гимнасту из Заречного провели трепанацию черепа

5 апреля 2023, 10:43
Фото: 1MI
Трепанацию черепа сделали медики 14-летнему спортсмену, который упал с каната во время тренировки в цирковом кружке в Заречном. Ранее было возбуждено уголовное дело.

Известно, что мальчик сорвался с трехметровой высоты, ему был причинен тяжкий врез здоровью. Также известно, что трос каната лопнул и теперь следователи ищут, кто был ответственен за проверку спортинвентаря.

А тем временем мальчик находится в реанимации. Гимнаста планировали перевезти в больницу в Екатеринбург, но выяснилось, что ни к каким передвижениям он не готов, пишет Е1. А на 6 апреля все же запланирована транспортировка гимнаста в Екатеринбург.

Отмечается, что травмированный подросток — один из лучших артистов цирковой студии «Арена». В 2017 году он участвовал в шоу талантов, которое транслировалось на Первом канале.

Также известно, что в этот день артисты репетировали сложный цирковой номер.

Подросток сорвался с высоты во время занятий в цирковой студии в Заречном
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#Елена Озерова#Высота#Гимнаст#Трос#Операция#Больница#Происшествия#Свердловская область
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