«Думал, это наркоман»: очевидец рассказал о задержании шпиона в Нижнем Тагиле

Posted Сегодня, 13:27
Published Сегодня, 13:27
Modified Сегодня, 13:29
Updated Сегодня, 13:29
Я отъехал от стоянки, Алтайская 23. У последнего подъезда стоял микроавтобус с затемненными стеклами. Прямо перед моей машиной ребята кинулись, спецназ, и у подъезда в районе мусорного бака, повалили, задержали молодого человека. Он что-то делал у мусорного бака, они выбежали, его повали и наручники одели сразу… Я думал, наркоман. Это было с неделю назад, может чуть попозже, — рассказал TagilCity.ru житель дома с улицы Алтайская.
Мужчина оказался свидетелем задержания сотрудниками ФСБ 27-летнего тагильчанина, которого вместе с 23-летней супругой обвиняют в передаче секретной документации с гособоронпредприятия представителям Украины.
Задержание произошло в конце марта в спальном микрорайоне в Нижнем Тагиле. Семейную пару подозревают в причастности к преступлению по ст. 275 УК России («Государственная измена» в форме шпионажа). Известно, что молодые люди являлись сотрудниками «Уралвагонзавода». Мужчина трудился инженером-технологом.