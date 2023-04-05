«Думал, это наркоман»: очевидец рассказал о задержании шпиона в Нижнем Тагиле

Житель Нижнего Тагила рассказал TagilCity.ru о том, как стал очевидцем задержания 27-летнего мужчины. События в конце марта 2023 года разворачивались во дворе дома по улице Алтайская в Дзержинском районе города.

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