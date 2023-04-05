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«Думал, это наркоман»: очевидец рассказал о задержании шпиона в Нижнем Тагиле

5 апреля 2023, 13:27
Фото: TagilCity.ru
В доме по улице Алтайской в Нижнем Тагиле задержали шпионов
Житель Нижнего Тагила рассказал TagilCity.ru о том, как стал очевидцем задержания 27-летнего мужчины. События в конце марта 2023 года разворачивались во дворе дома по улице Алтайская в Дзержинском районе города.
Я отъехал от стоянки, Алтайская 23. У последнего подъезда стоял микроавтобус с затемненными стеклами. Прямо перед моей машиной ребята кинулись, спецназ, и у подъезда в районе мусорного бака, повалили, задержали молодого человека. Он что-то делал у мусорного бака, они выбежали, его повали и наручники одели сразу… Я думал, наркоман. Это было с неделю назад, может чуть попозже, — рассказал TagilCity.ru житель дома с улицы Алтайская.

Мужчина оказался свидетелем задержания сотрудниками ФСБ 27-летнего тагильчанина, которого вместе с 23-летней супругой обвиняют в передаче секретной документации с гособоронпредприятия представителям Украины.

Задержание произошло в конце марта в спальном микрорайоне в Нижнем Тагиле. Семейную пару подозревают в причастности к преступлению по ст. 275 УК России («Государственная измена» в форме шпионажа). Известно, что молодые люди являлись сотрудниками «Уралвагонзавода». Мужчина трудился инженером-технологом.

Фотограф-инженер и его молодая жена: что известно о задержанных за госизмену в Тагиле
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#Нижний Тагил#Шпионаж#Супруги задержаны за шпионаж на УВЗ в Нижнем Тагиле#Уралвагонзавод#Украина#Эксклюзив#Видео#ФСБ
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