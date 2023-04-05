Экс-сотрудник ИВС Алапаевска купил другу наркотики и попался

Posted Сегодня, 07:05
Published Сегодня, 07:05
Modified Сегодня, 07:07
Updated Сегодня, 07:07
По данным следствия, в марте 2022 года обвиняемый через интернет договорился о приобретении наркотиков для своего знакомого. Передача осуществлялась посредством закладки. Знакомый полицейского забрал запрещенное вещество в указанном месте. Информацию же получил сам обвиняемый и передал ее другу. Эти действия расцениваются как пособничество в приобретении наркотиков, сообщили в пресс-службе СК по Свердловской области.
По словам главы пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерия Горелых, полицейский был задержан в ходе проверки оперативной информации. За проступок он сразу был уволен со службы. Горелых отметил, что если суд признает причастность бывшего сотрудника к наркотрафику, то ему будет вынесен соответствующий приговор. На данный момент материалы переданы суду.