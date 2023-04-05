Экс-сотрудник ИВС Алапаевска купил другу наркотики и попался

По данным следствия, в марте 2022 года обвиняемый через интернет договорился о приобретении наркотиков для своего знакомого. Передача осуществлялась посредством закладки. Знакомый полицейского забрал запрещенное вещество в указанном месте. Информацию же получил сам обвиняемый и передал ее другу. Эти действия расцениваются как пособничество в приобретении наркотиков, сообщили в пресс-службе СК по Свердловской области.