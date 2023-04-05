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Экс-сотрудник ИВС Алапаевска купил другу наркотики и попался

5 апреля 2023, 07:05
Фото: 1MI
Бывший сотрудник ИВС Алапаевска обвиняется в пособничестве в приобретении наркотических средств без цели сбыта. 25-летний мужчина приобрел запрещенные вещества для друга.

По данным следствия, в марте 2022 года обвиняемый через интернет договорился о приобретении наркотиков для своего знакомого. Передача осуществлялась посредством закладки. Знакомый полицейского забрал запрещенное вещество в указанном месте. Информацию же получил сам обвиняемый и передал ее другу. Эти действия расцениваются как пособничество в приобретении наркотиков, сообщили в пресс-службе СК по Свердловской области.

По словам главы пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерия Горелых, полицейский был задержан в ходе проверки оперативной информации. За проступок он сразу был уволен со службы. Горелых отметил, что если суд признает причастность бывшего сотрудника к наркотрафику, то ему будет вынесен соответствующий приговор. На данный момент материалы переданы суду.

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#Ирина Кирилова#Задержание#Наркотики#Полиция#Криминал#Алапаевск
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