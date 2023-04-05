Евгений Куйвашев провел годовое собрание СОСПП в Нижнем Тагиле

Продолжая обсуждать вопросы о методах преодоления кадрового дефицита в промышленности, Евгений Куйвашев напомнил о стратегии продвижения профориентационной деятельности на Урале. С 2015 года в Свердловской области реализуются проекты: «Уральская инженерная школа», «Билет в будущее» (помогает учащимся 6-11 классов сделать осознанный выбор своей профессиональной траектории) и программа «Профессионалитет» (направлена на создание образовательно-индустриальных кластеров). Уральский федеральный университет совместно с рядом предприятий, являющихся членами СОСПП, участвует в реализации проекта «Передовая инженерная школа».