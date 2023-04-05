Евгений Куйвашев провел годовое собрание СОСПП в Нижнем Тагиле

Posted Сегодня, 12:59
Published Сегодня, 12:59
Modified Сегодня, 13:01
Updated Сегодня, 13:01
Президент России Владимир Путин накануне провел заседание президиума Госсовета. На совещании рассматривались вопросы роста промышленности в условиях санкций. Глава государства дал ряд назначений по научно-технологическому развитию РФ, по поддержке промышленного комплекса и стимулированию инвестиционных инициатив.
Исходя из задач, поставленных главой государства, Евгений Куйвашев поручил правительству региона разработать план реализации всех назначений, а также выразил надежду на помощь Союза промышленников и предпринимателей в решении этих вопросов.
На площадке годового собрания СОСПП в Нижнем Тагиле большое внимание уделялось кадровым вопросам. На полях заседания Евгений Куйвашев оценил потребность в штате для промышленности в 15 тысяч человек и поставил задачу обеспечить динамичный и качественный рост экономики, а также повышение уровня доходов граждан.
Кадровое обеспечение — это основа эффективной производственной деятельности. У нас сегодня сложилась ситуация, когда количество вакансий на предприятиях превышает количество безработных. Так, в обрабатывающем секторе потребность в кадрах превышает предложение более чем в 6 раз. А по некоторым специальностям — токарь, слесарь-ремонтник, инженер, наладчик металлообрабатывающих станков — спрос превышает предложение в десятки раз. Мы последовательно выстраиваем системные работы по обеспечению нашего промышленного комплекса необходимыми кадрами, в том числе в условиях повышенного спроса по отдельным специальностям, — отметил Евгений Куйвашев.
Уровень средней заработной платы в Свердловской области пока отстаёт от среднероссийского. Губернатор выразил надежду на то, что в 2023 году уральский бизнес найдёт возможность обеспечивать рост заработной платы работников предприятий темпами выше уровня инфляции.
Продолжая обсуждать вопросы о методах преодоления кадрового дефицита в промышленности, Евгений Куйвашев напомнил о стратегии продвижения профориентационной деятельности на Урале. С 2015 года в Свердловской области реализуются проекты: «Уральская инженерная школа», «Билет в будущее» (помогает учащимся 6-11 классов сделать осознанный выбор своей профессиональной траектории) и программа «Профессионалитет» (направлена на создание образовательно-индустриальных кластеров). Уральский федеральный университет совместно с рядом предприятий, являющихся членами СОСПП, участвует в реализации проекта «Передовая инженерная школа».
Для поддержки нашей промышленности мы предложили на федеральном уровне рассмотреть ряд инициатив, способствующих закреплению специалистов на предприятиях. В том числе речь идёт о возможности предоставления отсрочки от регулярного призыва выпускникам учреждений среднего профессионального и высшего образования, трудоустроенных на оборонные заводы. Для поощрения молодежи к обучению в уральских вузах запустили региональный проект «Кампус», — подчеркнул губернатор Евгений Куйвашев.
Экономика Свердловской области и промышленный сектор адаптировались к условиям санкций и внешним ограничениям. В 2022 году запустили 19 новых производств с общим объёмом инвестиций более 5 миллиардов рублей. Также в развитие импортозамещающего производства включился малый бизнес.
Вызовы, с которыми столкнулась Россия, дают все шансы изменить структуру экономики страны, сделать её более конкурентоспособной и эффективной, заявил полномочный представитель Президента России в УрФО Владимир Якушев. Потенциал промышленности Урала огромен. Финансовых инструментов поддержки, которые сегодня работают на промышленность, достаточно.
Кроме того, в условиях санкционного давления инструменты поддержки корректируются, «докручиваются» в зависимости от запроса предприятий. Главная задача сегодня — это двигаться вперёд. Находить решения и достойные ответы на вызовы. Уверен, что у промышленных предприятий УрФО всё получится, — акцентировал Владимир Якушев.
Полномочный представитель Президента Российской Федерации в Уральском федеральном округе Александр Шохин отметил важную роль Свердловской области в развитии промышленности. По итогам голосования на семинарах-совещаниях Госсовета, Екатеринбург вышел на 1 место среди городов страны с наибольшим потенциалом расширения промышленного сектора.
Члены Госсовета и эксперты обсуждают ключевые вопросы, которые выносятся на обсуждение. И проводится голосование. Одно из них посвятили определению того, у каких городов лучший потенциал развития промышленности. Екатеринбург вышел на первое место. И я думаю, что это касается Екатеринбурга не только как города, но и Свердловской области как региона. Действительно, даже коллеги, губернаторы видят, что потенциал развития промышленности — обрабатывающей промышленности, машиностроения, в частности, не только традиционных отраслей, как металлургия, например, — очень высокий в Екатеринбурге и в регионе в целом, — сказал Александр Шохин.
Президент Свердловского областного союза промышленников и предпринимателей Дмитрий Пумпянский, по итогам собрания в Нижнем Тагиле, отметил роль инструментов господдержки в решении вопросов импортозамещения и в прогрессе промсектора.