Евгений Куйвашев предложил дать отсрочку от армии для свердловских студентов

Posted Сегодня, 09:30
Published Сегодня, 09:30
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С таким предложением губернатор выступил на годовом собрании Свердловского областного союза промышленников и предпринимателей в Нижнем Тагиле, пишет Ура.ру.
Евгений Куйвашев предлагает отсрочить службу в армии РФ для студентов, которые трудятся на предприятиях военно-промышленных комплексов.
Напомним, что с 1 апреля в России стартовал весенний призыв на срочную службу в армии. Власти сообщали, что срочники не будут задействованы в СВО.