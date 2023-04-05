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Евгений Куйвашев предложил дать отсрочку от армии для свердловских студентов

5 апреля 2023, 09:30
Фото: 1MI
Для студентов, которые работают на ВПК в Свердловской области, губернатор региона Евгений Куйвашев запросил отсрочку от службы в армии.

С таким предложением губернатор выступил на годовом собрании Свердловского областного союза промышленников и предпринимателей в Нижнем Тагиле, пишет Ура.ру.

Евгений Куйвашев предлагает отсрочить службу в армии РФ для студентов, которые трудятся на предприятиях военно-промышленных комплексов.

Напомним, что с 1 апреля в России стартовал весенний призыв на срочную службу в армии. Власти сообщали, что срочники не будут задействованы в СВО.

Ежегодный весенний призыв на срочную службу стартует в Свердловской области
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#Армия#Студенты#Отсрочка#Общество#Свердловская область#Елена Озерова
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