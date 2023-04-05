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Фотограф-инженер и его молодая жена: что известно о задержанных за госизмену в Тагиле

5 апреля 2023, 07:52
Фото: Личная страница Дениса М. ВКонтакте
Семья М. задержана по подозрению в государственной измене. По данным источника TagilCity.ru, семейная пара во время работы на «Уралвагонзаводе» сделала копии документации, а позже передала их представителям Украины. Валерия и Денис М. (имена изменены) получили за свои услуги около 100 тысяч рублей.

23-летняя тагильчанка призналась силовикам, что за предоставление документов — чертежей — она получила порядка ста тысяч рублей. Ее муж в конце 2022 года в должности инженера-технолога принимал участие в научно-практической конференции молодых специалистов на «Уралвагонзаводе».

Также Денис М. известен как фотограф, на сайте с портфолио у него указаны города работы — Нижний Тагил, Москва, Екатеринбург.

Семья была задержана по месту жительства в Алтайском микрорайоне Нижнего Тагила в конце марта 2022 года, сообщает источник TagilCity.ru, знакомый с семьей.

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