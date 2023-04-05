Фотограф-инженер и его молодая жена: что известно о задержанных за госизмену в Тагиле

Семья М. задержана по подозрению в государственной измене. По данным источника TagilCity.ru, семейная пара во время работы на «Уралвагонзаводе» сделала копии документации, а позже передала их представителям Украины. Валерия и Денис М. (имена изменены) получили за свои услуги около 100 тысяч рублей.

Сюжет Супруги задержаны за шпионаж на УВЗ в Нижнем Тагиле