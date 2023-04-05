Фотограф-инженер и его молодая жена: что известно о задержанных за госизмену в Тагиле

Posted Сегодня, 07:52
Published Сегодня, 07:52
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Updated Сегодня, 07:54
23-летняя тагильчанка призналась силовикам, что за предоставление документов — чертежей — она получила порядка ста тысяч рублей. Ее муж в конце 2022 года в должности инженера-технолога принимал участие в научно-практической конференции молодых специалистов на «Уралвагонзаводе».
Также Денис М. известен как фотограф, на сайте с портфолио у него указаны города работы — Нижний Тагил, Москва, Екатеринбург.
Семья была задержана по месту жительства в Алтайском микрорайоне Нижнего Тагила в конце марта 2022 года, сообщает источник TagilCity.ru, знакомый с семьей.