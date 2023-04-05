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Глава Алапаевска Сайгид Билалов уходит в отставку

5 апреля 2023, 12:41
Фото: 1MI
Свой пост покидает глава Алапаевска Сайгид Билалов. Он уже подал соответствующее заявление. Оно согласовано с губернатором Евгением Куйвашевым.

По словам самого Билалова, он покидает пост по семейным обстоятельствам, пишет Ура.ру со ссылкой на источник в алапаевской думе.

По данным источника, Евгений Куйвашев дал добро Билалову. Его заявление рассмотрят 27 апреля на заседании думы. 55-й день рождения мэр хочет встретить уже в новом статусе.

Помимо этого, источник добавил, что Билалову уже поступило несколько предложений о работе. Их подробности он пока не сообщает. При этом он добавил, что его новое место также будет связано с политикой.

Обязанности мэра будет исполнять первый заместитель Денис Толмачев.

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#Елена Озерова#Пост#Мэр#Алапаевск#Заявление#Увольнение#Политика#Свердловская область
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