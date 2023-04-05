Глава Алапаевска Сайгид Билалов уходит в отставку

Posted Сегодня, 12:41
Published Сегодня, 12:41
Modified Сегодня, 12:56
Updated Сегодня, 12:56
По словам самого Билалова, он покидает пост по семейным обстоятельствам, пишет Ура.ру со ссылкой на источник в алапаевской думе.
По данным источника, Евгений Куйвашев дал добро Билалову. Его заявление рассмотрят 27 апреля на заседании думы. 55-й день рождения мэр хочет встретить уже в новом статусе.
Помимо этого, источник добавил, что Билалову уже поступило несколько предложений о работе. Их подробности он пока не сообщает. При этом он добавил, что его новое место также будет связано с политикой.
Обязанности мэра будет исполнять первый заместитель Денис Толмачев.