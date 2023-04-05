Хоккейный клуб «Вашингтон Кэпиталз» не попадет в плей-офф НХЛ в сезоне-2022/23

"Флорида Пантерз" заняла седьмое место в Восточной конференции после победы в игре со счетом 2:1. Команда "Вашингтон" набрала за семьдесят семь матчей 77 очков, и она не сможет набрать более 10 очков в оставшихся пяти матчах, что означает, что она не сможет подняться выше девятой строчки в турнирной таблице и не сможет пройти в плей-офф. Это будет первый раз, когда "Вашингтон" не участвует в розыгрыше Кубка Стэнли с 2013/14 года.