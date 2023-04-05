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Published Сегодня, 09:03

Modified Сегодня, 09:05

Updated Сегодня, 09:05

Хоккейный клуб «Вашингтон Кэпиталз» не попадет в плей-офф НХЛ в сезоне-2022/23

5 апреля 2023, 09:03
Хоккейный клуб "Вашингтон Кэпиталз" не примет участие в плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) сезона 2022/23, что станет первым случаем с 2014 года.

Эта информация стала известна после матча между "Флоридой Пантерз" и "Баффало Сейбрз", пишет 360tv.ru.

"Флорида Пантерз" заняла седьмое место в Восточной конференции после победы в игре со счетом 2:1. Команда "Вашингтон" набрала за семьдесят семь матчей 77 очков, и она не сможет набрать более 10 очков в оставшихся пяти матчах, что означает, что она не сможет подняться выше девятой строчки в турнирной таблице и не сможет пройти в плей-офф. Это будет первый раз, когда "Вашингтон" не участвует в розыгрыше Кубка Стэнли с 2013/14 года.

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