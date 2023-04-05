Из-за постов в соцсетях жителям Нижнего Тагила отказывали в работе

Posted Сегодня, 14:36
Published Сегодня, 14:36
Modified Сегодня, 14:38
Updated Сегодня, 14:38
Известно, что по этой причине отказ делал каждый четвертый работодатель из Нижнего Тагила, сообщили социологи сервиса SuperJob.
Помимо этого, 18% опрошенных отметили, что не отказывали кандидатам в работе из-за текстов или фото в соцсетях. Однако при этом активность на различных сервисах своих работников они отслеживают. А 50% работодателей сообщили, что никак не контролируют страницы сотрудников.
Каждый двадцатый работодатель увольнял работников из-за их постов. В целом соцсети работников просматривают лишь 25% работодателей, а 60% вовсе ими не интересуются.
Сами тагильчане, согласно данным аналитиков, осознают влияние своих публикаций на карьеру: 41% помнят об этом при устройстве на новую работу. Однако 25% постят все что хотят, не оглядываясь на мнение работодателя.