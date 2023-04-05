Из-за постов в соцсетях жителям Нижнего Тагила отказывали в работе

Помимо этого, 18% опрошенных отметили, что не отказывали кандидатам в работе из-за текстов или фото в соцсетях. Однако при этом активность на различных сервисах своих работников они отслеживают. А 50% работодателей сообщили, что никак не контролируют страницы сотрудников.