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Published Сегодня, 14:36

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Updated Сегодня, 14:38

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Из-за постов в соцсетях жителям Нижнего Тагила отказывали в работе

5 апреля 2023, 14:36
Фото: 1MI
Отказ в трудоустройстве получали жители Нижнего Тагила из-за постов в соцсетях, которые не нравились работодателям.

Известно, что по этой причине отказ делал каждый четвертый работодатель из Нижнего Тагила, сообщили социологи сервиса SuperJob.

Помимо этого, 18% опрошенных отметили, что не отказывали кандидатам в работе из-за текстов или фото в соцсетях. Однако при этом активность на различных сервисах своих работников они отслеживают. А 50% работодателей сообщили, что никак не контролируют страницы сотрудников.

Каждый двадцатый работодатель увольнял работников из-за их постов. В целом соцсети работников просматривают лишь 25% работодателей, а 60% вовсе ими не интересуются.

Сами тагильчане, согласно данным аналитиков, осознают влияние своих публикаций на карьеру: 41% помнят об этом при устройстве на новую работу. Однако 25% постят все что хотят, не оглядываясь на мнение работодателя.

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#Нижний Тагил#Пост#Соцсети#Работодатели#Общество#Елена Озерова
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