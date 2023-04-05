Из-за прорыва трубы с кипятком пострадали пять жителей Санкт-Петербурга

Posted Сегодня, 11:16
Published Сегодня, 11:16
Modified Сегодня, 11:18
Updated Сегодня, 11:18
Информацию о произошедшем рассказал вице-губернатор города Олег Эргашев в своем Telegram-канале. По его словам, сейчас в реанимации в тяжелом состоянии лежит 34-летний сотрудник МЧС. У него 40% ожогов всего тела.
Второй сотрудник - 24-летний, получил ожоги около 7% тела. Он тоже госпитализирован.
Среди других пострадавших - 10-летний мальчик с ожогом тела 2%. Еще два человека - 57-летний и 65-летний мужчины - доставлены в больницу в средней степени тяжести с ожогами 7-8% и 18% тела. На личный контроль помощь этим людям взял губернатор города Александр Беглов.