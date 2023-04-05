Из-за прорыва трубы с кипятком пострадали пять жителей Санкт-Петербурга

Среди других пострадавших - 10-летний мальчик с ожогом тела 2%. Еще два человека - 57-летний и 65-летний мужчины - доставлены в больницу в средней степени тяжести с ожогами 7-8% и 18% тела. На личный контроль помощь этим людям взял губернатор города Александр Беглов.