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Из-за прорыва трубы с кипятком пострадали пять жителей Санкт-Петербурга

5 апреля 2023, 11:16
Фото: 1MI
В Санкт-Петербурге прорвало трубу с горячей водой. Ошпарились пять человек. Двое из них – спасатели.

Информацию о произошедшем рассказал вице-губернатор города Олег Эргашев в своем Telegram-канале. По его словам, сейчас в реанимации в тяжелом состоянии лежит 34-летний сотрудник МЧС. У него 40% ожогов всего тела.

Второй сотрудник - 24-летний, получил ожоги около 7% тела. Он тоже госпитализирован.

Среди других пострадавших - 10-летний мальчик с ожогом тела 2%. Еще два человека - 57-летний и 65-летний мужчины - доставлены в больницу в средней степени тяжести с ожогами 7-8% и 18% тела. На личный контроль помощь этим людям взял губернатор города Александр Беглов.

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#Прорыв трубы#Ожоги#Кипяток#Санкт-Петербург#Происшествия#Елена Озерова
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