Изыскания для строительства новой школы на ГГМ в Нижнем Тагиле проведет местная фирма

Posted Сегодня, 08:50
Published Сегодня, 08:50
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На тендер, с максимальной ценой контракта в 2,46 миллиона рублей заявилось шесть организаций. Две из них отозвали свои заявки. Победителем аукциона стало ООО «Тисизгео», которое предложило выполнить необходимые работы за один миллион рублей. Они должны быть окончены в течение 28 дней.
Компания зарегистрирована в Нижнем Тагиле в 2009 году и занимается деятельностью в области архитектуры и инженерных изысканий. Организация не раз выступала подрядчиком для МБУ «Тагилгражданпроект». За время работы с «Тисизгео» был заключен 41 контракт на сумму 19,1 миллиона рублей.
Под строительство новой школы зарезервирована земля площадью 6,9 тысячи квадратных метров рядом с госпиталем Тетюхина. Учебное учреждение будет состоять из двух корпусов трех и четырехэтажных зданий. Одно из них будет предназначено для младших классов. Там будут своя библиотека, спортзал и зоны отдыха.
На территории планируется построить большой спортивный комплекс — футбольное поле с беговыми дорожками, теннисный корт, площадки для волейбола и баскетбола. Проект школы должен будет предположительно готов к началу августа, сообщает «Тагил-ТВ».