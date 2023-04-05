Изыскания для строительства новой школы на ГГМ в Нижнем Тагиле проведет местная фирма

Компания зарегистрирована в Нижнем Тагиле в 2009 году и занимается деятельностью в области архитектуры и инженерных изысканий. Организация не раз выступала подрядчиком для МБУ «Тагилгражданпроект». За время работы с «Тисизгео» был заключен 41 контракт на сумму 19,1 миллиона рублей.