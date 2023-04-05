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Изыскания для строительства новой школы на ГГМ в Нижнем Тагиле проведет местная фирма

5 апреля 2023, 08:50
Фото: 1MI
Изыскания на строительство новой школы на 1 200 мест на улице Мелентьева в Нижнем Тагиле проведет местное ООО «Тисизгео».

На тендер, с максимальной ценой контракта в 2,46 миллиона рублей заявилось шесть организаций. Две из них отозвали свои заявки. Победителем аукциона стало ООО «Тисизгео», которое предложило выполнить необходимые работы за один миллион рублей. Они должны быть окончены в течение 28 дней.

Компания зарегистрирована в Нижнем Тагиле в 2009 году и занимается деятельностью в области архитектуры и инженерных изысканий. Организация не раз выступала подрядчиком для МБУ «Тагилгражданпроект». За время работы с «Тисизгео» был заключен 41 контракт на сумму 19,1 миллиона рублей.

Под строительство новой школы зарезервирована земля площадью 6,9 тысячи квадратных метров рядом с госпиталем Тетюхина. Учебное учреждение будет состоять из двух корпусов трех и четырехэтажных зданий. Одно из них будет предназначено для младших классов. Там будут своя библиотека, спортзал и зоны отдыха.

На территории планируется построить большой спортивный комплекс — футбольное поле с беговыми дорожками, теннисный корт, площадки для волейбола и баскетбола. Проект школы должен будет предположительно готов к началу августа, сообщает «Тагил-ТВ».

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#Евгения Сафина#Нижний Тагил#Школа#Строительство#Подрядчик#Изыскания#Общество#Эксклюзив
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