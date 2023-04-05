Китайские бренды пробуют свои силы на российском авторынке

Есть вероятность, что «Соллерс» выкупил полную лицензию на интеллектуальную собственность и в дальнейшем займется обновлением автомобиля. Но если предприятие способно на разработку автомобилей, то почему оно не занялось этим ранее? Также непонятно, почему компания прекратила модернизацию «УАЗ Патриот», закрыла конструкторско-инженерный проект и самое главное — есть ли у нее компетенции, конструкторская школа, а также сотрудники для того, чтобы создавать новые модели?