Китайские бренды пробуют свои силы на российском авторынке

Posted Сегодня, 09:24
Published Сегодня, 09:24
Modified Сегодня, 09:24
Updated Сегодня, 09:24
Компания JAC Motors пришла на российский рынок в 2022 году, но заняла всего 1,6%. А сейчас она продает свои модели под видом российских брендов. Для этого компания применяет метод бейдж-инжиниринга, что иными словами означает переклейку логотипов. Так, в КамАЗ «Компас» превратился JAC Shuailing W образца 2013 года. При этом новые модели JAC Sunray и JAC N25/N35 представлены под брендами «Атлант» и «Арго» на отечественном рынке, пишет newsnn.ru.
Те, кто купил такой автомобиль, жалуются на его плохое лакокрасочное покрытие, отсутствие запчастей и ненадежную электрику. Непонятно, почему именно с этой компанией решили сотрудничать российские заводы. Видимо, все дело в цене, так как эта модель находится в низком ценовом диапазоне в Китае. Об этом пишет mk.ru.
Следует отметить, что модели JAC Sunray, которые были собраны в России, в два раза дороже своих аналогов, сделанных на китайском заводе.
Имеются и производители из Китая, которые готовы инвестировать в долгосрочные проекты в РФ. Среди них Haval. Эта компания имеет собственный завод и сейчас налаживает дилерскую и сервисную сети. Возможно, более успешные китайские производители не хотят сотрудничать с «Соллерсом», хотя у него есть опыт работы с такими мировыми брендами, как «Фиат», SsangYong, Mazda и Ford.
Есть вероятность, что «Соллерс» выкупил полную лицензию на интеллектуальную собственность и в дальнейшем займется обновлением автомобиля. Но если предприятие способно на разработку автомобилей, то почему оно не занялось этим ранее? Также непонятно, почему компания прекратила модернизацию «УАЗ Патриот», закрыла конструкторско-инженерный проект и самое главное — есть ли у нее компетенции, конструкторская школа, а также сотрудники для того, чтобы создавать новые модели?
Вероятно, что локализация производства JAC в РФ будет расширена до 70%. Для этого будут использованы шины, стекла и огнетушители российского производства. Пока остается непонятным, станет ли это новым путем развития российского автопрома?