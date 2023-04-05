Космонавт: Магнитные бури влияют на работу МКС

Posted Сегодня, 17:57
Published Сегодня, 17:57
Modified Сегодня, 17:58
Updated Сегодня, 17:58
По его словам, космонавты уже привыкли к таким явлениям на МКС, а на оборудовании это никак не отражается. Об этом информирует NEWS.ru.
На МКС есть аппаратура, которая оказывается чувствительной к магнитным бурям. Здесь все зависит от напряженности магнитного поля Земли и как оно меняется. На данный момент отсутствуют какие-либо данные, говорящие о том, что на станции могут возникнуть большие проблемы.
Каждый год происходят магнитные бури. Все зависит от их интенсивности, сообщает Борисенко. Конечно же, могут случиться проблемы со связью, но подобные проблемы происходят и на Земле.