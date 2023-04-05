Космонавт: Магнитные бури влияют на работу МКС

На МКС есть аппаратура, которая оказывается чувствительной к магнитным бурям. Здесь все зависит от напряженности магнитного поля Земли и как оно меняется. На данный момент отсутствуют какие-либо данные, говорящие о том, что на станции могут возникнуть большие проблемы.