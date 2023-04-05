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Published Сегодня, 17:57

Modified Сегодня, 17:58

Updated Сегодня, 17:58

Космонавт: Магнитные бури влияют на работу МКС

5 апреля 2023, 17:57
Магнитные бури не представляют опасности для работы на МКС, отметил космонавт Герой России Андрей Борисенко.

По его словам, космонавты уже привыкли к таким явлениям на МКС, а на оборудовании это никак не отражается. Об этом информирует NEWS.ru.

На МКС есть аппаратура, которая оказывается чувствительной к магнитным бурям. Здесь все зависит от напряженности магнитного поля Земли и как оно меняется. На данный момент отсутствуют какие-либо данные, говорящие о том, что на станции могут возникнуть большие проблемы.

Каждый год происходят магнитные бури. Все зависит от их интенсивности, сообщает Борисенко. Конечно же, могут случиться проблемы со связью, но подобные проблемы происходят и на Земле.

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